Cristal lidera consumo de drogas en Coahuila

En la actualidad en Coahuila, la droga de mayor consumo es el cristal, seguido por la marihuana, y muy pocos casos de fentalino.

En ese sentido, el secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, mencionó que hay un problema creciente de adicciones entre los pacientes debido al consumo de químicos.

No obstante, destacó el programa por parte de "Inspira", mismo que ofrece atención psicológica en la comunidad.

Añadió que este programa permite que los pacientes se inscriban mediante un código QR, y reciben atención en su domicilio o hacen citas.

Indicó que no hay una cifra precisa que pudiera determinar cuántas personas pueden estar afectadas por la adicción, sin embargo ya se realiza un censo por parte del área de salud mental.

Aseguró que en Coahuila las drogas más consumidas son cristal (metanfetamina) en primer lugar, marihuana en segundo lugar; y pese a que no hay un gran número de derivados de estas drogas, al menos en el caso del fentalino, aún no ha llegado como nueva adicción en la región.