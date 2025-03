Credinor analiza vender cartera vencida de acreedores de AHMSA

Credinor, empresa financiera que otorgó créditos a proveedores de Altos Hornos de México (AHMSA), analiza la venta de su cartera vencida a despachos jurídicos especializados en recuperación de deudas. Actualmente, lleva alrededor de 800 juicios para intentar recuperar millones de pesos en facturas impagadas por la siderúrgica en quiebra.

Enrique Osuna Westrup, presidente del consejo de Credinor, explicó que la venta de la cartera aún no ha sido aprobada, pero se presentará como una opción ante los consejeros. “Todavía no está autorizado, es una posibilidad que estamos armando. Si el consejo lo aprueba, procederemos”, afirmó.

Millones de pesos en riesgo

Credinor financiaba a empresas constructoras que realizaban obras para AHMSA, con la garantía de que cobrarían directamente las facturas de la siderúrgica. Sin embargo, tras la crisis financiera de la acerera y su entrada en suspensión de pagos, cientos de facturas quedaron sin liquidar, lo que provocó una cartera vencida de millones de pesos.

Un significativo porcentaje de los mil 600 acreedores de la siderúrgica monclovense deben dinero a Credinor.

Osuna Westrup señaló que la financiera no puede seguir operando con esta deuda incobrable, por lo que buscan opciones. La venta de la cartera con posibles descuentos de entre 10 y 20 por ciento es hasta el momento la mejor opción. “Y si no le damos un plus a quien compre la cartera, nadie la va a querer”, explicó.

Decisión en manos del consejo

El presidente del consejo aclaró que la posible venta de la cartera no implica el cierre de Credinor, pero sí un cambio en su modelo de negocio. “El objetivo de la empresa es prestar y cobrar intereses, pero ahora no tenemos liquidez para seguir operando de la misma forma”, detalló.

Los consejeros, todos empresarios locales, analizarán la propuesta en su próxima reunión el tercer martes del mes. Si aprueban la venta, los nuevos dueños de la cartera se encargarán de cobrar las deudas pendientes. “Nosotros nos desligaríamos completamente”, puntualizó Osuna Westrup.