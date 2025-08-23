Torreón Torreón CANACINTRA Ayuntamiento de Torreón UAdeC Clima en La Laguna

Crece PIB 0.65 %; se aleja recesión

el siglo de torreón

El producto interior bruto (PIB) de México creció un 0.65 % trimestral en el segundo trimestre de 2025, una cifra ligeramente menor al 0.7 % estimado en julio pasado, señaló este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El ajuste en el dato ocurrió principalmente por un mayor retroceso en el sector agropecuario que se ajustó a -2.4 %, desde una cifra previa de 1.3 %, mientras que se confirmaron los avances en la industria (0.8 %) y los servicios (0.7 %), detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales por temporada.

El Inegi mantuvo en 1.2 % el crecimiento interanual en el periodo de abril a junio, mismo que había divulgado el mes pasado, con base en cifras originales.

El crecimiento interanual en el trimestre fue resultado del avance en las actividades primarias (2.6 %), las terciarias (1.8 %), aunque las secundarias se contrajeron un 0.3 %.

Con estos datos, el PIB de México acumula un crecimiento de 0.9 % en lo que va del año.


En la primera mitad de 2025, hubo subidas interanuales en la industria (1.5 %) y el sector agropecuario (4.6 %), pero los servicios cayeron un 0.8 %.


Con estas estadísticas, la economía de México hila dos trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.


En la primera mitad de 2024, se registraron subidas interanuales en el sector agropecuario (4.5 %) y los servicios (1.7 %), pero la industria cayó un 0.2 %.


El Inegi recordó que los datos de este miércoles sobre el segundo trimestre son una estimación y que las cifras definitivas se publicarán el próximo mes.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx