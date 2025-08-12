Crece membresía scout en Coahuila; actualmente cuentan con más de mil scouts activos en el estado

En siete meses, la provincia Coahuila de la Asociación Scout de México A.C. (ASMAC) aumentó de 12 a 14 los grupos que cumplen con requisitos mínimos establecidos por el movimiento.

Bertha Estrada Huerta, presidenta de la provincia desde enero de 2025, destacó que actualmente cuentan con 1,232 scouts activos en el estado, de los cuales poco más de 100 pertenecen a Monclova.

“En enero teníamos 12 grupos que reunían las características mínimas, hoy son 14. No es un crecimiento inmenso, pero sí constante”, afirmó.

La dirigente explicó que el escultismo establece parámetros mínimos por sección y grupo para garantizar un programa de calidad.

“Lo que ofrecemos es una formación integral y en valores, y eso atrae a más familias”, subrayó.

Difusión y sedes en Monclova

En Monclova operan dos grupos: el grupo cuatro “Nahui”, que se reúne en la plaza escultista sobre el bulevar Harold R. Pape, y el grupo uno “Nogal”, con sede en el parque Xochipilli II.

Estrada enfatizó que la difusión en medios de comunicación es clave para incrementar la membresía.

“Agradecemos mucho que nos permitan decir de qué se tratan los scouts. Visibilizar nuestro movimiento nos ayuda a invitar a niños, adolescentes y jóvenes”, señaló.

Reconocimiento a la labor scout

La presidenta provincial expresó su satisfacción por el reciente reconocimiento otorgado a la Asociación Scout de México. El Ayuntamiento de Monclova le otorgó a la organización escultista el reconocimiento Alonso de León.

“Nos sentimos muy orgullosos y felices. Nunca pedimos reconocimientos, pero que nos volteen a ver como formadores de juventudes es un regalo inmenso”, declaró.

Agregó que muchos adultos actualmente activos fueron scouts en su infancia y mantienen su compromiso con el escultismo.