Creatividad sobre tela

El taller Art on Bag reunió a entusiastas del diseño y la creatividad, quienes se dieron cita para personalizar sus propios bolsos mientras disfrutaban de crepas y lattes en un ambiente relajado y lleno de inspiración. Los participantes exploraron distintas técnicas y materiales, dejando volar su imaginación y creando accesorios únicos que reflejan su estilo personal.

La actividad se realizó en Casa La Morelos, donde se cuido cada detalle para que la experiencia fuera divertida, enriquecedora y con un toque artístico.

"Diseña tu bolso" fue la invitación que motivó a todos a participar y a disfrutar de un espacio donde la creatividad y el buen gusto se encontraron en cada detalle.