Correos de México suspende envíos a Estados Unidos por impuestos a todo paquete recibido

Este miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que Correos de México suspenderá temporalmente los envíos hacia Estados Unidos debido a una orden para cobrar impuestos a los paquetes recibidos de cualquier país del mundo.

El gobierno de Donald Trump suspendió el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con un valor menor a los 800 dólares, lo cual aplicará a México y todos los países del mundo a partir del 29 de agosto.

Es por ello que México suspenderá los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir de hoy 27 de agosto mientras define los nuevos procesos operativos.

México se suma a lista de países como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda que también suspendieron sus servicios.