Nacional Salud Claudia Sheinbaum Ismael 'El Mayo' Zambada Gerardo Fernández Noroña Seguridad

Correos

Correos de México suspende envíos a Estados Unidos por impuestos a todo paquete recibido

México se suma a países como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda que también suspendieron sus servicios

(ARCHIVO)

(ARCHIVO)

EL SIGLO

Este miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que Correos de México suspenderá temporalmente los envíos hacia Estados Unidos debido a una orden para cobrar impuestos a los paquetes recibidos de cualquier país del mundo. 

El gobierno de Donald Trump suspendió el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con un valor menor a los 800 dólares, lo cual aplicará a México y todos los países del mundo a partir del 29 de agosto.

Es por ello que México suspenderá los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir de hoy 27 de agosto mientras define los nuevos procesos operativos. 

México se suma a lista de países como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda que también suspendieron sus servicios. 


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: SRE Paquetería Correos Comercio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
(ARCHIVO)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409636

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx