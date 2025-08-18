Coronan a representantes de la Casa Club del Adulto Mayor del DIF San Pedro

La Casa Club del Adulto Mayor, de San Pedro vivió uno de sus momentos más emotivos al coronar a sus nuevas majestades: la reina Rosa María Rocha y el rey Sergio Palacios Sánchez.

El evento contó con la participación de 16 mujeres y 4 hombres, quienes mostraron orgullo y alegría al ser parte de esta celebración que resalta la importancia de los adultos mayores en la comunidad sampetrina.

La directora del DIF Municipal, Rocío Alejandra Sifuentes Wong, reconoció la valentía, el esfuerzo y la inspiración que transmiten las personas de la tercera edad.

Agradeció la presencia de Rogelio Moctezuma Gómez, encargado de programas para adultos mayores en la Región Laguna, en representación del DIF Coahuila.

Perla Gutiérrez Díaz, responsable del club, compartió un emotivo mensaje resaltando la experiencia y ejemplo de vida de los asistentes: “Nos inspiran cada día con su energía, su fortaleza y su alegría de vivir”.

La designación de la reina y el rey se hizo de manera simbólica mediante un sorteo de ramos de flores, en el cual resultaron elegidos los nuevos representantes de la Casa Club, quienes fueron coronados por las autoridades.

Con esta celebración, se fomentan espacios de convivencia, respeto e inclusión para las personas adultas mayores, reconociendo su invaluable legado en la historia y desarrollo de San Pedro.