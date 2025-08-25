Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

Coronan a la reina del asilo de San Pedro

La alegría, la emoción y el orgullo se hicieron presentes en el asilo del adulto mayor “Elsa Hernández de De las Fuentes”, donde se celebró la tradicional coronación de sus representantes: SGM Odina Alfaro, reina, y Francisca Montemayor, quien recibió la distinción de princesa.

El evento reunió a los residentes en un ambiente festivo, en el que no faltaron aplausos, sonrisas y palabras de reconocimiento.

La directora del DIF Municipal, Rocío Alejandra Sifuentes Wong, dedicó un emotivo mensaje: “Ustedes son ejemplo de fortaleza y superación. ¡Gracias por compartirnos su alegría y enseñarnos con su experiencia de vida!”.

Mayela Olvera, encargada del asilo, destacó la importancia de este tipo de actividades: “Es un honor acompañarlas en este momento tan especial. Nos inspiran todos los días y nos recuerdan que la edad significa sabiduría y fortaleza”.


Resaltó la importancia de promover la inclusión y el respeto hacia los adultos mayores, reconociendo su invaluable legado y el papel fundamental que han tenido en la construcción de la comunidad sampetrina.


               
               


               

               
               

               
               
               
