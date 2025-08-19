Coqueteo entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta se vuelve viral en redes

Espectáculos Columnas Famosos Películas Anabel Hernández La Casa de los Famosos México

El programa “Hoy” revive momentos que generan tendencia entre los fans

En el marco del aniversario número 27 del programa Hoy, Televisa ha estado rememorando algunos de los momentos más recordados a lo largo de la historia de su matutino, y uno de los más comentados recientemente ha sido el divertido intercambio entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Todo comenzó con la presencia de Manuel Turizo en el programa, quien mostró un coqueteo hacia Galilea, situación que derivó en un acercamiento con Andrea Legarreta. Este momento captó la atención de la audiencia y, rápidamente, surgió en redes sociales un “shippeo” que ya se ha vuelto viral, bautizado por los fans como “Galandy”.

Durante la transmisión, Galilea no dudó en bromear con Andrea: “Ya se veía venir. Yo digo que este es tu año”, haciendo alusión a las reacciones de los internautas y al “shippeo” que se originó. La conductora continuó recordando palabras del fallecido Evelio: “Date el placer de un amanecer diferente”, generando risas entre el público.



Por su parte, Andrea Legarreta reaccionó divertida a las bromas de su compañera: “Ya Galilea Montijo. Sácate, ya”, dejando claro que la complicidad entre ambas sigue siendo uno de los momentos favoritos de la audiencia.


El video y los comentarios de este intercambio se han vuelto tendencia en redes sociales, demostrando que los fans del matutino siguen muy atentos a cada detalle de sus conductoras.



               
               


               

               
               

               
               
               
