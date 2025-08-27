COPARMEX destaca seguridad en Coahuila ante violencia en Nuevo León

MARISELA SEVILLA

SALTILLO, COAH.- Ante los recientes hechos de violencia registrados en el estado de Nuevo León, incluyendo casos de secuestro exprés, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en la Región Sureste de Coahuila destacó la efectividad del modelo de seguridad en la entidad.

Alfredo López Villarreal, Presidente del organismo empresarial, señaló que uno de los casos más alarmantes ocurrió cuando un joven secuestrado en Nuevo León fue abandonado con signos de violencia en Saltillo.

A pesar de este hecho, subrayó que la situación fue atendida con prontitud por las autoridades locales, lo que permitió preservar la calma en la zona.

“Gracias a la coordinación constante entre la Fiscalía General del Estado, las policías municipales y la sociedad civil, en Coahuila se han evitado incidentes como los que lamentablemente se viven en otras regiones del país”, afirmó.

López Villarreal destacó el papel activo del sector empresarial en las estrategias de seguridad del estado, y aseguró que la colaboración con las autoridades ha sido efectiva y constante.

“La comunicación con la Fiscalía es directa y permanente. Valoramos también la coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras instancias federales. Esta sinergia ha sido esencial para mantener la seguridad en el estado”, indicó.

En cuanto a la creciente inseguridad en varias rutas federales del país, el presidente de COPARMEX mencionó con especial preocupación la situación en la carretera 57, una de las vías más transitadas por transportistas e industriales.

Indicó que el propio Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha reconocido los problemas de seguridad en esa autopista y urgió a que se implementen medidas concretas para proteger a quienes transitan por la zona.

“Esperamos que pronto se traduzcan en acciones efectivas. La seguridad en las carreteras es indispensable para la logística, el comercio y la competitividad del país”, enfatizó.

El dirigente empresarial reiteró que mantener la estabilidad en materia de seguridad no solo beneficia a los ciudadanos, sino que es un factor importante para seguir atrayendo inversiones.

“La certeza en temas de seguridad es fundamental para el desarrollo económico. Coahuila ha sabido responder, pero es indispensable seguir con ese esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno”, concluyó.