Conviene para la ciudad

Con el inicio de este 2025 se dio también el comienzo de un nuevo ciclo en las alcaldías del estado de Coahuila, donde fueron renovados los 38 ayuntamientos que conforman el plano municipal coahuilense. En las cuatro ciudades más pobladas: Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras se suscitaron en cada uno de sus casos una particularidad que la ley permite.

En el caso de Saltillo, no obstante que se pudo haber dado la reelección del hoy exalcalde José María Frausto quien hizo en términos generales un buen gobierno, el gobernador Manolo Jiménez Salinas optó por buscar otros horizontes y le dio la candidatura al flamante presidente municipal saltillense Javier Díaz. Por no profundizar demasiado, parece que el tema generacional entre otras cosas influyó para que así se diera este particular relevo. A diferencia del gobierno estatal anterior, que encabezó el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, el titular del poder ejecutivo estatal es de la misma ciudad y conoce todos los recovecos de las misma en todos sentidos, puesto que la gobernó a nivel municipal en dos periodos consecutivos.

En Monclova ocurrió un caso excepcional. El movimiento del entonces dirigente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés en exhibir un documento donde se comprometían personajes como el propio gobernador y él mismo a una serie de compromisos en el reparto de cargos políticos cual se fueran fichas, dio al traste una alianza en plano local entre el PRI, PAN y PRD como se hizo en el contexto nacional. Monclova hasta apenas 3 días era gobernado por el panista Mario Dávila, quien estaba apuntado a una posible reelección, al caerse la alianza de su partido con el PRI, sepultó cualquier esperanza. Antier se estrenó la administración monclovense presidida por el priista Carlos Villarreal, cercano a Manolo Jiménez.

Piedras Negras es otro caso. No obstante, la excaldesa Norma Treviño González parecía que alcanzaría a reelegirse, el partido Morena postuló al joven Jacobo Rodríguez quien ya había competido sin éxito anteriormente, en esta ocasión la ola guinda y circunstancias particulares de la ciudad fronteriza lo llevaron al triunfo. No obstante Morena ganó el Senado en Coahuila y la mayoría de los distritos federales de mayoría, en el plano local Piedras Negras es el municipio de mayor calado que desde el pasado miércoles gobiernan.

Torreón merece mención aparte. El PRI postuló como candidatos a reelegirse en dos de las cuatros grandes ciudades. El caso de la nigropetense, Treviño cayó derrotada en las urnas; a Frausto no le dieron la oportunidad de competir; en Monclova al no ser gobierno, el gobernador colocó a uno de los suyos y se hicieron de ese ayuntamiento, el cual no gobernaban desde hace más de una década; en Torreón a Román Alberto le dan la oportunidad de buscar un nuevo periodo el cual gana con categoría en las urnas, emana del mismo partido que el del gobernador, y opta por distanciarse. Casi incomprensible.

El día primero del año en la Región Centro con 13 municipios, donde Monclova es de mayor número de ciudadanos, todos reconocían la jefatura política de Manolo Jiménez Salinas. Incluso la imagen que le impregnan a sus noveles gobiernos están alineadas totalmente a la del gobierno del Estado. Saltillo de Javier Díaz, con rasgos poco más distantes utilizan la misma paleta de colores que claramente notan su alineamiento con el mandatario estatal.

Evidentemente no es el caso de Piedras Negras, por obvias razones, es morenista. ¿Pero Torreón del PRI, reelecto y distanciado? Continúa sin hacer sentido.

En Monclova anunció un apoyo de cien millones de pesos de parte de su gobierno para obras en los primeros 100 días; lo propio hizo en Saltillo y ayer se entregaron 37 patrullas con una inversión superior a los 40 millones de los cien que también ofreció. Mañana es el acto público de Román Cepeda González. Ojalá toquen también cien millones y sobre todo, que restaure la relación con su jefe político, conviene para la ciudad, conviene para su gobierno. Al tiempo.