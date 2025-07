Contrario a lo que esperaban les fue mal este año a productores de melón en San Pedro

Desanimados están los productores de melón del municipio de San Pedro, ya que no había pretexto para que se les mejorara el precio, debido a que fue poca la producción de la fruta que este año, pero les pagaron en máximo 5 pesos por kilogramo y la sandía también se mantuvo en alrededor de 5 pesos.

Lo anterior lo dio a conocer el integrante de la mesa directiva de la CNC, Antonio Castañeda Delgadillo, quien reiteró que pese a que solo se sembraron unas 120 hectáreas con agua de bombeo esta temporada, cuando en años anteriores se establecen alrededor de 750 hectáreas, por lo que las expectativas de los campesinos era que se cotizaría muy bien sus cosechas.

Incluso agregó que, en ciclos pasados, la temporada de melón y sandía generalmente dura dos meses, pero este 2025 solo fue un mes, incluso están a días de concluir y como ya se sabe se “empalma” con la Tlahualilo y Mapimí, por lo que al haber una sobreproducción el precio no les favorece, pero este año por la sequía del lado de Durango fueron muy pocas las cosechas, por lo que reiteró estaban muy animado a que sería un buen año para ellos, lo cual no ocurrió.

Castañeda Delgadillo, dijo que incluso algunos decidieron no terminar de recoger la fruta, pues con lo poco que les pagaban no recuperaban la inversión en el pago de sueldos.

“Al último muchos ya ni les hicieron caso a las cosechas, así dejaron las parcelas, por que estaban pagando poco y pues no alcanzaban a recuperar la inversión. La verdad la gente si anda muy agüitada, por que al no sembrarse tanto melón pues se suponía que el precio iba a estar bueno, pero no fue así”