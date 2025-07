POR UNA CULTURA DE PAZ

En la semana que termina, en la población de Arteaga, Coahuila, arrancó un programa de cultura de paz y mediación escolar intitulado: "Impulsores de paz", mismo que se tiene contemplado llevar a toda la entidad federativa. Participan en él la Secretaría de Educación, la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y el DIF Coahuila. Viene a cubrir un renglón fundamental en lo que a ciudadanía se refiere. Estamos viviendo unos tiempos de precipitación, en los cuales un resultado frecuente es la violencia.

Recuerdo haber tocado someramente el tema de la paz en colaboraciones anteriores. Hoy, ante el arranque de este prometedor programa, no está por demás recordar lo relativo a conflicto y procuración de paz, frente al fenómeno de la violencia.

Johan Galtung (1930-2024) fue un sociólogo y matemático noruego, gran promotor de paz. Fundó el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), y en 1969 fue nombrado titular de la primera cátedra en el mundo sobre estudios de paz. Logró colocarlos como una disciplina académica, que a la fecha se imparte en diversos institutos y a distintos niveles. Galtung prestó sus servicios para la ONU en diversas dependencias; su trabajo ha sido continuado por otros estudiosos del tema, y cobra mayor vigencia cada día.

Según el modelo del noruego, lo contrario a la paz no es la guerra, sino la violencia. Esta surge cuando un conflicto no ha alcanzado un buen acuerdo entre las partes. Aparece cuando hay incompatibilidad de metas, fundamentalmente en lo relativo a necesidades básicas; unos buscan una cosa y otros buscan una distinta, y ninguno parece dispuesto a ceder. Sobreviene el conflicto, que podrá ir creciendo con el tiempo. No necesariamente en el primer momento surge la violencia. Todo puede permanecer en aparente calma por mucho tiempo, aunque por debajo de la superficie las cosas se van caldeando. Intervienen factores como la arquitectura social, la cultura y duración del conflicto, para que surja la violencia. Ya cuando surge, es bastante más complicado mediarlo.

Con relación a las necesidades básicas, estas son de dos tipos: Materiales e inmateriales. Entre las primeras están el alimento, la vivienda, la salud, la educación y el sustento. Las segundas son libertad e identidad. En la medida en que el conflicto afecte a unas u otras, la reacción escala hasta la violencia. Las medidas que la procuración de paz busca implantar son el diálogo, la mediación del conflicto y el logro de la reconciliación. No siempre se logra zanjar un conflicto hasta llegar a la reconciliación; lo que se busca es prevenir la violencia, y ello se hace con un diagnóstico temprano de los síntomas de alerta.

Galtung diseñó para la ONU el "Método Trascend" encaminado a la formación de habilidades para mediadores adultos de conflictos. A partir de este método, un par de estudiosos noruegos diseñaron el "Método Sabona" que se utiliza con niños, para enseñarles a identificar el punto de origen de un conflicto, las consecuencias que este provoca; los momentos agradables que se han vivido al lado de quienes hoy fungen como contrarios, y el estado ideal que se persigue alcanzar al superar el conflicto. Por este camino los niños aprenden a manejar un conflicto grupal y a desenvolverse como parte de ese grupo. Los resultados son variables, pueden ir desde un panorama donde una parte sale ganando y la otra pierde, algo que no es justo ni perdurable. Otra posibilidad es que no gane ninguno. El escenario ideal es en el que ambos salen ganando. La cuestión es hallar una salida al conflicto para evitar el surgimiento de la violencia.

Conocemos al gobernador Manolo Jiménez por su trabajo. Estoy cierta de que para este programa tendrá planificado capacitar al personal que va a participar en el diagnóstico y abordaje de conflictos, para así garantizar los mejores resultados. Me permito sugerir desde este espacio los materiales de preparación para la Paz que lleva a cabo el Galtung Institut y la cátedra UNESCO en Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos con sede en el ITESM, campus Ciudad de México, coordinados por el Dr. Fernando Montiel. A través de sus diversos módulos el alumno aprende el concepto de paz y de conflicto, la forma de abordaje en los diversos ámbitos, y la manera de transmitir su manejo en las aulas, tanto para los grandes problemas socioeconómicos de nuestro entorno, como en los pequeños ambientes como el doméstico, el escolar y el laboral, por citar algunos.

Deseo el mayor de los éxitos a este innovador programa. Y que nosotros, como sociedad, lo entendamos como un esfuerzo más que necesario para todos, en el que, precisamente, corresponde a cada uno poner su granito de arena para un resultado que contribuya al bienestar global.

