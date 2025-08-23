Continúan los operativos para regulación de autotransporte en San Pedro

Para ofrecer a la población un transporte público más seguro, eficiente y dentro de la legalidad, la Unidad de Movilidad Urbana ha intensificado sus acciones de supervisión y regularización en el municipio.

La titular de la dependencia, Elena Lavenant Miranda, explicó que se han puesto en marcha operativos estratégicos que buscan dar certidumbre tanto a los concesionarios como a los usuarios del servicio, garantizando un sistema de movilidad más ordenado.

Durante los últimos días se llevaron a cabo diversas acciones, entre ellas: Entrega de tarjetones y validaciones a taxistas, regularización de rutas mediante la entrega de derechos correspondientes, operativos de supervisión en zonas escolares y comunidades como Conalep y Luchana, donde se aplicaron sanciones a unidades que no cumplían con la normativa; detención de un vehículo irregular, el cual operaba sin concesión y fue puesto a disposición de Seguridad Pública.

Estas medidas forman parte de una estrategia integral para dignificar el transporte público en San Pedro y ofrecer un servicio confiable a la población.

“El compromiso del Gobierno Municipal es claro: avanzar hacia una movilidad eficiente, segura y regulada, en beneficio de todos los sampetrinos”, puntualizó la funcionaria.

La Unidad de Movilidad Urbana continuará con los operativos de manera permanente, reforzando la vigilancia y promoviendo la legalidad en cada servicio de transporte.