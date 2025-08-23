Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

San Pedro

Continúan los operativos para regulación de autotransporte en San Pedro

Continúan los operativos para regulación de autotransporte en San Pedro

Continúan los operativos para regulación de autotransporte en San Pedro

MARY VÁZQUEZ

Para ofrecer a la población un transporte público más seguro, eficiente y dentro de la legalidad, la Unidad de Movilidad Urbana ha intensificado sus acciones de supervisión y regularización en el municipio.

La titular de la dependencia, Elena Lavenant Miranda, explicó que se han puesto en marcha operativos estratégicos que buscan dar certidumbre tanto a los concesionarios como a los usuarios del servicio, garantizando un sistema de movilidad más ordenado.

Durante los últimos días se llevaron a cabo diversas acciones, entre ellas: Entrega de tarjetones y validaciones a taxistas, regularización de rutas mediante la entrega de derechos correspondientes, operativos de supervisión en zonas escolares y comunidades como Conalep y Luchana, donde se aplicaron sanciones a unidades que no cumplían con la normativa; detención de un vehículo irregular, el cual operaba sin concesión y fue puesto a disposición de Seguridad Pública.

Estas medidas forman parte de una estrategia integral para dignificar el transporte público en San Pedro y ofrecer un servicio confiable a la población.



“El compromiso del Gobierno Municipal es claro: avanzar hacia una movilidad eficiente, segura y regulada, en beneficio de todos los sampetrinos”, puntualizó la funcionaria.




La Unidad de Movilidad Urbana continuará con los operativos de manera permanente, reforzando la vigilancia y promoviendo la legalidad en cada servicio de transporte.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Regionales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: San Pedro

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Regionales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Continúan los operativos para regulación de autotransporte en San Pedro


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408717

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx