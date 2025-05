Continúan fraudes en hoteles y cabañas de Arteaga, ¿cómo protegerse de ellos?

Por lo menos una vez a la semana, la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) en Saltillo, recibe el reporte de que paseantes fueron defraudados al momento de hacer su reservación para Bosques de Monterreal, ubicado en Arteaga.

Según reveló el director ejecutivo de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos, Bosques de Monterreal en promedio tiene un cliente defraudado, lo cual les ha informado la administración del mismo hotel, y lo que hacen es auxiliarlo, le brindan un servicio alterno o similar, pues ya una vez que fueron defraudados no hay nada que hacer.

Y es que al momento de presentar su reservación, el número que presentan no es ni el registro que normalmente da el hotel, mismo que les muestra su mecánica y forma de registro, y es cuando el cliente se da cuenta que cayó en un fraude.

Dijo que hoy en día con uso de la tecnología, se puede hacer mucho vía internet, como es el caso de una empresa ficticia que esta un tiempo, y luego desaparece.

“No hay que irse a la primera, hay que investigar muy bien porque hay cabañas que presentan muy bonitas y equipadas con un precio muy bajo, y realmente no. Hay que tener cuidado, ver varias fuentes, la Dirección de Turismo de Arteaga tiene un padrón en su pagina web donde tiene censadas las cabañas con todos sus datos de contacto para que te puedan atender”, señaló.

Añadió que los defraudados son principalmente de otras regiones, no tanto de Coahuila, si no de otras partes del país, que desconocen, se van con la finta, ven algo muy atractivo y económico, y a la mera hora llegan a la propiedad y notan que en muchas ocasiones incluso no existe, por lo que primero deben asegurarse de que existe ese lugar.

Explico que el usuario primero tiene que ver que sea una empresa confiable, que le solicite su Registro Nacional de Turismo (RNT), que es un permiso que da la Secretaria de Turismo Federal a cualquier prestador de servicios turístico, que este dentro de la formalidad y tenga página web, pero una RNT y la alta ante hacienda, es el primer paso para generar un poco más de confianza.