Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

San pedro

Continúan con campañas de descacharrización en San Pedro

Continúan con campañas de descacharrización en San Pedro

Continúan con campañas de descacharrización en San Pedro

MARISELA SEVILLA

Con el objetivo de proteger la salud de la población y prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya, personal del Departamento de Salud Municipal, llevó a cabo una nueva jornada de descacharrización y aplicación de abate en la colonia Francisco Villa.

El director del citado departamento; Emmanuel de Jesús Cisneros Ramírez, expresó que, se enfocaron en eliminar objetos que acumulan agua y representan un riesgo como criaderos de mosquitos.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral por mantener un trabajo constante en todos los sectores del municipio para garantizar entornos más limpios y seguros.

El funcionario hizo un llamado a la población para colaborar, manteniendo patios y espacios comunitarios libres de cacharros, contribuyendo así a reducir riesgos y mejorar la calidad de vida de las familias sampetrinas.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Regionales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: San pedro

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Regionales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Continúan con campañas de descacharrización en San Pedro


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406482

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx