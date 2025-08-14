Continúan con campañas de descacharrización en San Pedro

Con el objetivo de proteger la salud de la población y prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya, personal del Departamento de Salud Municipal, llevó a cabo una nueva jornada de descacharrización y aplicación de abate en la colonia Francisco Villa.

El director del citado departamento; Emmanuel de Jesús Cisneros Ramírez, expresó que, se enfocaron en eliminar objetos que acumulan agua y representan un riesgo como criaderos de mosquitos.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral por mantener un trabajo constante en todos los sectores del municipio para garantizar entornos más limpios y seguros.

El funcionario hizo un llamado a la población para colaborar, manteniendo patios y espacios comunitarios libres de cacharros, contribuyendo así a reducir riesgos y mejorar la calidad de vida de las familias sampetrinas.