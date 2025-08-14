Coahuila Piedras Negras Monclova Coahuila UAdeC AHMSA

Contemplan integrar a representantes de organismos empresariales al Consejo Directivo de SIMAS

Contemplan integrar a representantes de organismos empresariales al Consejo Directivo de SIMAS

Contemplan integrar a representantes de organismos empresariales al Consejo Directivo de SIMAS

RENÉ ARELLANO

Lorenzo Menera Sierra, gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras, estimó que para el próximo mes de septiembre se integren al Consejo Directivo de dicha dependencia representantes de tres cámaras y organismos empresariales.

"Ya nada más es cuestión de que nos pongamos de acuerdo entre el alcalde, la Contraloría y los abogados jurídicos de SIMAS y la Presidencia, para que no haya duda en cuestión de si está o no suficientemente equilibrado como lo marca la ley", indicó el funcionario municipal.

Lo anterior, para dar cumplimiento al oficio emitido por la Contraloría Municipal de Piedras Negras a finales del pasado mes de junio, donde se establece que el Consejo Directivo del SIMAS, conforme al nivel de población de la ciudad, debe estar integrado por 15 consejeros.

Precisó que ya se hizo la invitación y aseguró que habrá representación de todas las cámaras, respetando el porcentaje que establece la legislación en la materia, donde se contempla la participación de regidores, ciudadanos y cámaras empresariales.


A través del mencionado oficio se propone extender invitación formal a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) y al Consejo de la Industria Manufacturera de Exportación (INDEX) Piedras Negras.


Esto, para que cada uno de los mencionados organismos empresariales de la ciudad designe a un representante que forme parte del Consejo Directivo del SIMAS.


El documento, signado por José Adrián García Loza, contralor municipal, fue emitido el pasado 26 de junio del año en curso. En él se solicita a Menera Sierra dar seguimiento al proceso de invitación, recepción de propuestas y posterior integración del expediente al Cabildo de Piedras Negras para su aprobación.




               
               


               

               
               

               
               
               
Contemplan integrar a representantes de organismos empresariales al Consejo Directivo de SIMAS


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
