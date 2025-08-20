Coahuila Saltillo Ramos Arizpe Monclova AHMSA Coahuila

Obras Públicas

Construirán 30 mil viviendas para trabajadores en Coahuila durante el sexenio

Construirán 30 mil viviendas para trabajadores en Coahuila durante el sexenio

Construirán 30 mil viviendas para trabajadores en Coahuila durante el sexenio

SERGIO RODRÍGUEZ

En Coahuila se construirán 30 mil viviendas para trabajadores dentro del presente sexenio federal, informó Andrés Osuna Mancera, director de la Comisión Estatal de Vivienda del gobierno estatal.

El funcionario explicó que la meta fue elevada de 26 mil a 30 mil casas, distribuidas entre programas de Infonavit, Conavi y Fovissste, principales organismos financiadores nacionales.

De ese total, el Infonavit levantará 15 mil viviendas, la Comisión Nacional de Vivienda otras 11 mil, y el Fovissste participará con 4 mil, sujetas a reglas.

Osuna Mancera señaló que la cifra no es limitativa, pues existe la posibilidad de aumentar la construcción si hay disponibilidad de terrenos y proyectos listos para desarrollarse.

9 mil viviendas en revisión de proyectos


El director de Vivienda detalló que actualmente hay nueve mil casas en revisión de proyectos en Coahuila, incluyendo disponibilidad de terrenos, principalmente en la región de Monclova.


Indicó que la única obra activa de Infonavit en Coahuila es la colonia Colinas, mientras que en otros estados como Nuevo León, Sonora y Chihuahua avanzan desarrollos.


Los proyectos contemplan viviendas unifamiliares, multifamiliares e incluso edificios habitacionales, dependiendo de la normatividad urbana de cada municipio y de su respectivo plan de desarrollo urbano vigente.


El funcionario precisó que la instrucción del gobernador es gestionar con municipios los terrenos adecuados, evitando riesgos por predios invadidos, irregulares o con defectos físicos como arroyos y laderas.


Derrama económica por inversión en vivienda


Osuna Mancera destacó que la construcción de vivienda representa una derrama económica inmediata, ya que el Infonavit paga de contado tanto los terrenos como la edificación de las casas.


Explicó que esta dinámica de pago inmediato permitirá reactivar la economía de varias regiones, generando flujo de efectivo para empresarios, constructoras y proveedores relacionados con la vivienda en Coahuila.


Añadió que en el caso de Conavi, el avance es más lento porque exigen terrenos donados, lo que depende directamente de los acuerdos con gobiernos municipales.


Respecto al Fovissste, mencionó que aún se encuentran a la espera de las reglas de operación, aunque el programa contempla viviendas unifamiliares y multifamiliares con precios promedio de 600 mil pesos.


Acceso a las viviendas en Coahuila


El director de la Comisión Estatal de Vivienda indicó que los interesados podrán consultar las ofertas de vivienda en plataformas digitales de Infonavit, Sedatu y dependencias relacionadas.


Subrayó que la prioridad es garantizar a los trabajadores coahuilenses viviendas seguras, de calidad y con procesos transparentes de adquisición, fortaleciendo así la política pública en materia habitacional.


“Estamos trabajando con los municipios y empresarios para asegurar terrenos viables, sin riesgos para las familias. La meta es clara: más viviendas dignas en Coahuila”, concluyó Osuna Mancera.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Viviendas Casas Coahuila Trabajadores

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Construirán 30 mil viviendas para trabajadores en Coahuila durante el sexenio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407944

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx