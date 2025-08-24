Constructoras de Monclova buscan oportunidades de trabajo fuera ante crisis regional

Las empresas constructoras de Monclova buscan trabajo fuera de la Región Centro de Coahuila ante la recesión económica que enfrenta el sector derivado del colapso de Altos Hornos.

Carlos Elizondo, integrante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Coahuila Centro Norte, reconoció que más de diez constructoras locales ya laboran en otros estados.

El empresario señaló que la falta de obra pública y privada en Monclova obliga a los constructores a competir en mercados foráneos , lo que eleva costos y reduce márgenes.

Explicó que aunque existe trabajo en la región, no es suficiente para sostener a todas las compañías locales, por lo que deben buscar contratos en ciudades donde sí hay inversión.

Elizondo puntualizó que muchas empresas optan por fabricar en Monclova y trasladar su personal a donde se ejecuta el proyecto, estrategia que permite mantener actividad en talleres locales.

Agregó que el principal detonador de una recuperación económica será la reactivación de Altos Hornos de México, empresa que lleva más de dos años sin operar en la región.

Dijo que el regreso de AHMSA no solo generará empleos directos, sino también confianza para atraer inversiones de otras industrias que han detenido planes por la incertidumbre.

El empresario manifestó que, pese a la crisis, la mano de obra y el equipamiento de Monclova se mantienen en condiciones de competir con cualquier región del país.

Aclaró que algunos talleres metalmecánicos han reducido personal o cerrado operaciones, sin embargo, los constructores no esperan a que llegue el trabajo, sino que salen a buscarlo.

“Tenemos que ir a donde esté el trabajo, tocar puertas y presentar nuestras capacidades, porque sentados en Monclova no va a llegar la solución”, afirmó Elizondo.