Finanzas CANACINTRA Inflación FINANZAS PERSONALES Regreso a Clases LAVADO DE DINERO

Construcción

Constructoras de Monclova buscan oportunidades de trabajo fuera ante crisis regional

El principal detonador de una recuperación económica será la reactivación de Altos Hornos de México

(SERGIO A. RODRÍGUEZ)

(SERGIO A. RODRÍGUEZ)

SERGIO A. RODRÍGUEZ

Las empresas constructoras de Monclova buscan trabajo fuera de la Región Centro de Coahuila ante la recesión económica que enfrenta el sector derivado del colapso de Altos Hornos.

Carlos Elizondo, integrante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Coahuila Centro Norte, reconoció que más de diez constructoras locales ya laboran en otros estados.

El empresario señaló que la falta de obra pública y privada en Monclova obliga a los constructores a competir en mercados foráneos, lo que eleva costos y reduce márgenes.

Explicó que aunque existe trabajo en la región, no es suficiente para sostener a todas las compañías locales, por lo que deben buscar contratos en ciudades donde sí hay inversión.

Elizondo puntualizó que muchas empresas optan por fabricar en Monclova y trasladar su personal a donde se ejecuta el proyecto, estrategia que permite mantener actividad en talleres locales.


Agregó que el principal detonador de una recuperación económica será la reactivación de Altos Hornos de México, empresa que lleva más de dos años sin operar en la región.


Dijo que el regreso de AHMSA no solo generará empleos directos, sino también confianza para atraer inversiones de otras industrias que han detenido planes por la incertidumbre.


El empresario manifestó que, pese a la crisis, la mano de obra y el equipamiento de Monclova se mantienen en condiciones de competir con cualquier región del país.


Aclaró que algunos talleres metalmecánicos han reducido personal o cerrado operaciones, sin embargo, los constructores no esperan a que llegue el trabajo, sino que salen a buscarlo.


“Tenemos que ir a donde esté el trabajo, tocar puertas y presentar nuestras capacidades, porque sentados en Monclova no va a llegar la solución”, afirmó Elizondo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Finanzas

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Construcción producción economía Coahuila Economía México

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Finanzas
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
(SERGIO A. RODRÍGUEZ)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408884

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx