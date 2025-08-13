Coahuila AHMSA Monclova Coahuila Accidentes viales Accidente vial

Consejo Ciudadano Juvenil se enfocará en políticas públicas y atención a grupos vulnerables

SERGIO RODRÍGUEZ

María Fernanda Huerta Solís, integrante del recién nombrado Consejo Ciudadano Juvenil de Monclova, destacó que este espacio permitirá a los jóvenes participar en la creación y desarrollo de políticas públicas en materia de juventud.

Huerta Solís explicó que los integrantes del consejo comenzarán a trabajar en comisiones para desarrollar ideas que se presentarán durante el mes de la juventud, en septiembre, con énfasis en problemáticas como la salud mental. Señaló que la meta es transformar estas propuestas en acciones concretas que beneficien a la comunidad juvenil y generen impacto social.

La consejera juvenil señaló que el consejo busca abrir espacios para que la voz de los jóvenes sea escuchada en la toma de decisiones de la ciudad, fomentando la inclusión de distintas juventudes interesadas en temas políticos, sociales, culturales y ambientales. Además, se promoverá la atención a grupos vulnerables, incluyendo adultos mayores en situación de abandono.

El Consejo Ciudadano Juvenil está integrado por 10 miembros, con paridad de género: cinco mujeres y cinco hombres. Actualmente funciona de manera plana, sin una jerarquía establecida, aunque se analizará la posibilidad de adoptar una estructura piramidal para la toma de decisiones internas.

María Fernanda Huerta subrayó que el principal reto del consejo será representar a todos los jóvenes monclovenses, velar por sus derechos y garantizar la inclusión en políticas públicas efectivas. También destacó la colaboración con el alcalde y la regidora, quienes brindarán apoyo en la materialización de estas iniciativas.


Finalmente, la consejera resaltó la importancia de impulsar la participación juvenil en la ciudad, generando conciencia sobre la responsabilidad de los jóvenes en la sociedad y promoviendo un compromiso activo con los asuntos públicos y comunitarios.


               
               


               

               
               

               
               
               
