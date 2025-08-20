Turismo

Pueblos Mágicos

Conoce este encantador Pueblo Mágico que llamó la atención del actor Brad Pitt

En México hay lugares que parecen sacados de una película y algunos que cautivan a los protagonistas

Conoce este encantador Pueblo Mágico que llamó la atención del actor Brad Pitt

Conoce este encantador Pueblo Mágico que llamó la atención del actor Brad Pitt

EL SIGLO

En México hay lugares que parecen sacados de una película… y en este caso, literalmente lo están.

¿Sabías que Brad Pitt y Julia Roberts caminaron por un Pueblo Mágico en pleno semidesierto mexicano mientras filmaban una de sus películas?

El Pueblo Mágico que cautivó a Brad Pitt y Julia Roberts es Real de Catorce, en San Luis Potosí, México. Este destino fue escenario de la película The Mexican (2001), dirigida por Gore Verbinski, mostrando sus calles empedradas, arquitectura colonial y atmósfera mística, lo que impulsó su proyección turística internacional.

¿Dónde queda Real de Catorce? 


México alberga una red de Pueblos Mágicos que resguardan la esencia cultural e histórica del país.


Algunos de ellos tienen un pasado singular como Real de Catorce que fue abandonado y, con el tiempo, logró renacer. 


Real de Catorce, en San Luis Potosí. Fundado en el siglo XVIII como un próspero centro minero, llegó a ser uno de los más importantes por su producción de plata. Sin embargo, el declive de la minería provocó que quedara casi desierto, ganándose el apodo de “pueblo fantasma”.


Hoy, ha recuperado su vitalidad y atrae a viajeros en busca de experiencias fuera de lo convencional.


¿Cómo se llega a Real de Catorce? 


Llegar a este Pueblo Mágico es parte de la aventura. El acceso se realiza a través del Túnel de Ogarrio, un pasaje de más de dos kilómetros que desemboca en calles empedradas, casonas de piedra y templos coloniales que evocan otra época.


Recorrerlo a pie o en los tradicionales vehículos Willys permite explorar sitios cercanos como antiguos socavones y vestigios mineros.


Muy cerca se encuentra el desierto de Wirikuta, considerado sagrado por la comunidad wixárika. Sus paisajes áridos, grandes cactus y cielos despejados ofrecen espectáculos únicos al amanecer y al atardecer.


La historia de Real de Catorce está envuelta en leyendas: relatos de fantasmas, tesoros ocultos y milagros vinculados a San Francisco de Asís, cuya imagen se venera en el Templo de la Purísima Concepción.


La visita se complementa con la gastronomía local —como asado de boda, enchiladas potosinas y gorditas rellenas— y artesanías que van desde textiles hasta piezas de plata, reflejo del pasado minero del pueblo.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Turismo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Pueblos Mágicos películas brad pitt

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Turismo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Conoce este encantador Pueblo Mágico que llamó la atención del actor Brad Pitt


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407896

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx