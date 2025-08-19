Congreso del Estado de Durango aprueba foros de consulta sobre discapacidad

Para recibir propuestas, opiniones y observaciones respecto a iniciativas legislativas actualmente en análisis; el Congreso del Estado aprobó la realización de foros de consulta pública dirigidas a personas con capacidades diferentes.

Así lo informó el diputado local de Morena, Alejandro Mata Valadez, quien es integrante de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos mayores.

El legislador mencionó que los foros de consulta pública se centrarán en cuatro ejes temáticos clave, y citó que cómo punto de mayor importancia está la Inclusión, participación y derechos; en el que se abordarán temas como la implementación de leyes de consultas en temas de discapacidad, la eliminación de terminología inapropiada y la reforma al Código Civil para garantizar la accesibilidad.

En el tema dos, se encuentra la Educación Inclusiva y Comunicación; donde se discutirán temas como la enseñanza de lengua de señas, la figura del maestro de sombra y la formación de educadores especializados.

Sobre el tema tres, Mata Valadez comentó que está la Atención y Cuidados; el cual se enfocará en la creación de un sistema estatal de cuidados que garanticen la atención y protección de las personas con discapacidad.

Indicó, que el tema cuatro es con respecto al Espectro Autista y Atención Especializada; señaló que ahí se abordarán políticas, servicios y derechos relacionados con el espectro autista; con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a la salud, educación, vivienda y movilidad.

Enfatizó que la razón de los foros tienen como objetivo recopilar las opiniones y propuestas de las personas con discapacidad y sus familias, para que sus voces sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones legislativas.

En este punto, Alejandro Mata destacó la importancia de los foros, ya que a través de ellos se lograrían leyes más inclusivas y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

"La Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, refrenda su compromiso de trabajar para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y garantizar su inclusión en la sociedad", recalcó el diputado.

Señaló que estos foros de consulta pública son un paso importante hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos.