Congreso de Durango pide a la CFE solución a los 'apagones'

GUADALUPE MIRANDA.-

Por unanimidad, el Congreso del Estado exhortó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que corrija de manera urgente las fallas técnicas que han provocado múltiples apagones en diferentes municipios de Durango; además, se solicitó que informe sobre las causas de las interrupciones en el servicio eléctrico que han afectado gravemente a miles de familias, comercios e industrias en la entidad.

Al presentar el punto de acuerdo, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Alanís Herrera, manifestó que esta demanda no surge de un capricho, sino del legítimo reclamo de la ciudadanía, ya que los apagones han afectado a colonias, empresas y hogares durante horas, sin explicación ni soluciones por parte de la CFE.

Asimismo, advirtió que el suministro eléctrico es un derecho básico y no un lujo, por lo que exigió respeto y atención inmediata a la demanda de los duranguenses.

“Este Congreso no será cómplice del abandono. No nos vamos a quedar callados mientras ustedes apagan la vida de nuestra gente. Si no pueden con el encargo, tengan la dignidad de hacerse a un lado. Porque Durango no se rinde, no se calla y no se conforma. Durango no es tierra de resignaciones, es tierra de trabajo, de esfuerzo y de dignidad. No vamos a permitir que la indiferencia de la CFE siga apagando nuestras calles, nuestras empresas y nuestras esperanzas”, resaltó.

Durante la discusión, el diputado de Morena, Alejandro Mata Valadez, respaldó el exhorto, subrayando que es fundamental contar con información técnica clara para comprender el origen de las fallas. Aunque reconoció que en algunas zonas de La Laguna sí se notificaron los cortes programados, afirmó que es necesario fortalecer la comunicación de la CFE con toda la ciudadanía y revisar la capacidad instalada del sistema eléctrico ante la posible llegada de nuevas inversiones al estado.


Por su parte, la diputada del PAN, Mayra Rodríguez, advirtió que los apagones no solo afectan el suministro de luz, sino que alteran gravemente la vida cotidiana.


“Se apagan hospitales, comercios, pozos de agua, y se pone en riesgo la salud y seguridad de las familias. Durango no puede seguir esperando explicaciones que no llegan”, expresó.


El diputado Noel Fernández Maturino también se sumó al reclamo, relatando que representantes de comunidades rurales del distrito 03 acudieron a las oficinas de la CFE en Durango para expresar su inconformidad ante la falta constante de energía eléctrica, que afecta no solo a la comunicación, sino también a la salud y el abasto de agua potable.


               
               


               

               
               

               
               
               
