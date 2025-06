Congreso de Coahuila aprueba 150 mdp de crédito para AgSal; Morena vota en contra

Con 19 votos a favor y 6 en contra, se aprobó este martes en sesión del Congreso del Estado el Dictamen de la Comisión de Finanzas con Proyecto de Decreto por el que se autoriza a la paramunicipal Aguas de Saltillo (AgSal), para que contrate con la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones crediticias, un crédito hasta por la cantidad de 150 millones de pesos.

Lo anterior, más intereses, accesorios financieros e impuestos correspondientes, que serán destinados para proyectos de inversión pública productiva, con objeto de fortalecer la infraestructura hídrica del municipio de Saltillo, y garantizar el acceso al agua potable, con un plazo máximo de financiamiento de hasta 109 meses sin poder exceder del 31 de marzo de 2034, a iniciativa planteada por el Ayuntamiento de Saltillo.

Tras dicho dictamen, el diputado Antonio Attolini Murra, consideró que es un error el planteamiento que se hace, por el hecho de aceptar un crédito a una empresa privada, cuando el planteamiento no trae consigo nada de lo que una empresa privada tendría que hacer, como es el caso de reducir costos, hacer procesos más eficientes, mejorar tecnología.

“Pero no, lo que se hace es pedir 150 millones de pesos, darle hasta 9 años para poder pagar, y si la empresa no se compromete, como no sabemos si lo ha hecho en realidad a hacer algún tipo de ajuste en su proceso interno, lo que va a pasar es que ese crédito tal y como eso si establece el convenio, lo van a pagar los usuarios del agua en Saltillo”, expuso.