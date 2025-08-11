Coahuila Ramos Arizpe Coahuila Saltillo Monclova AHMSA

Ramos Arizpe

Conflicto vecinal en Ramos Arizpe deja cuatro lesionados

Entre los lesionados están incluidos dos menores de edad

Conflicto vecinal en Ramos Arizpe deja cuatro lesionados

Conflicto vecinal en Ramos Arizpe deja cuatro lesionados

MARISELA SEVILLA

Un violento conflicto entre dos familias en la colonia Jardines de Analco terminó con cuatro personas lesionadas, incluidos dos menores de edad, y la detención de tres agresores.

Aunque en un primer momento se reportó como un asalto violento, las autoridades confirmaron que se trató de una riña derivada de viejas rencillas y agravada por el consumo de alcohol.

El incidente ocurrió en la Calle 1 de la mencionada colonia, entre las 2:00 y 3:00 de la madrugada, cuando los presuntos agresores irrumpieron por la fuerza en un domicilio familiar. Según el testimonio de los afectados, los atacantes rompieron la puerta principal, destrozaron ventanas y agredieron físicamente a los ocupantes de la vivienda.

Las víctimas del ataque fueron identificadas como Zaitd, de 11 años, quien sufrió una herida en la cabeza que requirió cinco puntadas; Alanna Itzel, de 5 años, con una lesión en el rostro que necesitó dos puntadas; Víctor Alonso Grajales López, padre de familia, con ocho puntadas en el cráneo e Itzel Salgado Rodríguez, madre de familia, con fracturas en los dedos de una mano.

Además de las agresiones físicas, los afectados denunciaron la vandalización de su vehículo familiar, así como el robo de objetos personales, electrónicos y carteras. El automóvil fue hallado con vidrios rotos y llantas ponchadas.


Tras el llamado de emergencia al 911, elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar y lograron la detención de tres personas identificadas como Fidencio “N” (28 años), Axel “N” (22) y Ana Karen “N” (24), todos residentes de la misma colonia.


Aunque inicialmente se manejó como un posible robo con violencia, las autoridades descartaron esa versión y confirmaron que se trató de una riña entre vecinos, originada por conflictos anteriores. De acuerdo con versiones de habitantes del sector, el altercado podría estar relacionado con una agresión previa hacia un adulto mayor.


Los tres detenidos fueron trasladados a las celdas municipales y quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras se determina su situación legal. Por el momento, la otra parte involucrada no ha sido arrestada, y se mantiene abierta la investigación para deslindar responsabilidades.


               
               


               

               
               

               
               
               
