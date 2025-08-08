Confirman la existencia una nueva especie de anaconda, la más grande jamás registrada, ¿dónde vive?

Investigadores encontraron la anaconda más grande del mundo, la cual rebasa las dimensiones que se tenían sobre este reptil, te contamos mucho más sobre este descubrimiento científico.

Sudamérica es conocida en todo el mundo por el río Amazonas, en el que convergen un sinfín de especies animales y pueblos indígenas, entre ellos los Waorani, quienes invitaron a un grupo de investigadores para explorar su territorio y recolectar muestras de la población de anacondas; ya que había rumores de tener las más grandes que existen.

La exploración de casi 10 días confirmó la existencia de la anaconda más grande jamás registrada y además se concluyó que pertenece a una nueva especie.

¿Cuál es la anaconda más grande del mundo y donde vive?

La anaconda más grande el mundo pertenece a una nueva especie, llamada eunectes akayima, cuyo tamaño alcanza los 6.3 metros de longitud y casi 200 kilos de peso.

El hallazgo sucedió en Bameno, territorio sagrado del pueblo Waorani en la región amazónica del Ecuador.

El ejemplar fue dado a conocer al mundo, por una expedición liderada por Bryan Fry, explorador de National Geographic y biólogo de la Universidad de Queensland en Australia; la investigación concluyó que esta especie a menudo es confundida con la anaconda verde común eunectes murinus, pero en realidad es diferente genéticamente en un 5.5%.

Ambas anacondas además se encuentran en diferentes regiones del Amazonas, por lo que la eunectes akayima es conocida como la anaconda verde del norte, mientras la eunectes murinus se conoce como la anaconda verde del sur.

De acuerdo con una entrevista que Fry dio a National Geographic, esta especie tiene un mayor riesgo de extinción debido a que tiene una poca distribución, en comparación con la anaconda verde del sur; además, la deforestación de la cuenca amazónica debido a la expansión agrícola, así como la contaminación por metales pesados y el cambio climático han aumentado la perdida de su hábitat.