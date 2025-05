Confirman avances en atención a extrabajadores de AHMSA tras encuentro con la presidenta

El presidente de la A.C. Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, Julián Torres Ávalos, sostuvo un breve diálogo con Claudia Sheinbaum.

Durante una visita a la Región Carbonífera, extrabajadores de Altos Hornos de México lograron acercarse a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Julián Torres Ávalos, líder de los extrabajadores organizados en una asociación civil, entregó un manifiesto en el que se expone su situación y exigencias.

Afirmó que la presidenta respondió con empatía y recordó el caso, lo que dio esperanza a quienes estuvieron presentes en el breve encuentro.

“Nos dijo: ‘Sí, sí me acuerdo, no me olvido, estamos trabajando en eso y llevamos buenos avances. Espere noticias próximamente’”, citó Torres.