Confirmado: ni Pío

El consejo general del Instituto Nacional Electoral se declaró sin el apoyo suficiente de otras áreas de la administración pública para determinar el grado de responsabilidad, y eventual sanción, de la muy difundida entrega videograbada de sobres con dinero a Pío López Obrador por parte de un funcionario federal, David León Romero, quien había sido enlace con medios de comunicación del gobierno chiapaneco, a cargo entonces del verde Manuel Velasco Coello.

No es una absolución, como la emitida en el caso de Israel Vallarta, que implica un reconocimiento de la condición original de inocencia en cuanto no se sentencie en firme lo contrario. El INE lo que ha dicho es que no pudo tener el acceso adecuado a las vías probatorias (señala en particular al tribunal de justicia de la Ciudad de México y a la fiscalía federal especializada en asuntos electorales) y, a cinco años de la difusión de esa entrega de efectivo, no hay manera de acercarse a la verdad: "no hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado", puntualizó la consejera Carla Humphrey, quien preside la Comisión de Fiscalización del INE.

El encuentro entre Pío López Obrador y David León Romero sucedió en 2015, pero fue detonado en el portal madracista Latinus el 20 de agosto de 2020 (no confundir este video con el expuesto en julio de 2021, en que se ve al mismo David León entregando otros sobres amarillos a Martín López Obrador y haciendo cuentas de suministros y faltantes).

En octubre de 2022, Pío López Obrador declaró en entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga que el dinero recibido en sobres amarillos había consistido en aportaciones para "el tema de gastos menores, gasolinas, etcétera (...) pero no fue para el movimiento de AMLO, yo jamás hablé de eso; no fue en el 18, fue en el 15, y fue fuera del proceso electoral, eso que quede claro también".

De esto, y su contexto, se informó en esta columna con el título "Ni Pío/ Descartan delito por sobres" (https://goo.su/YVA5K). El entonces presidente López Obrador declaró en agosto de 2020 que "estos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento y como él mismo lo afirma, David León contribuía consiguiendo esos fondos, como ayudaron muchos mexicanos.

Recuérdese que el aportador de sobres amarillos, León Romero, fungía como operador político y mediático del entonces gobernador Velasco Coello y, años después, fue una pieza organizativa en la campaña presidencial de López Obrador, luego de lo cual fue nombrado Coordinador de Protección Civil del gobierno federal y, de no haberse atravesado los videos de las entregas de dinero, habría ocupado un suculento cargo que ofrecería una extraordinaria oportunidad de ganancias para la élite del Partido Verde Ecologista de México, fundado y dirigido por la familia González (el "niño verde", su representante más voraz), asentada históricamente en el negocio de las medicinas y las compras gubernamentales.

El 30 de julio de 2020, en la Mañanera, el presidente López Obrador informó sobre "la nueva empresa del Estado que distribuirá medicamentos, equipo médico y vacunas a toda la República. El titular será David León Romero, actual coordinador nacional de Protección Civil. Será una empresa bien constituida para que no falten los medicamentos ni en el pueblo más apartado; en la sierra, en las zonas más distantes, tienen que llegar los medicamentos gratuitamente. Atención médica y medicamentos gratuitos" (https://goo.su/dIfCOxO ).

Veinte días después, David León Romero tuiteó: "En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx" (https://goo.su/KjNz3s). Cinco años y un día después de la develación de las videograbaciones, el INE declara que no hay posibilidad de probar nada, ni a Pío ni a David. ¡Hasta el próximo lunes!