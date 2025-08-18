Nosotros Eventos columnas Sociales

Conectados con la naturaleza

Anna, Ana Laura e Isabel.

Anna, Ana Laura e Isabel.

La influyente jardinera Gertrude Jekyll decía que "un jardín es un gran maestro. Enseña paciencia y vigilancia minuciosa; enseña laboriosidad y ahorro; sobre todo, enseña confianza plena", palabras que varios laguneros ponen en práctica en sus hogares, llenándolos de vida con una gran variedad de plantas.

Quienes gozan de las actividades de jardinería, se dieron cita en el Verde Bazar Amor en Plaza Cuatro Caminos en días pasados.

En dicho bazar adquirieron las herramientas necesarias para tener un espacio verde espectacular.

Porque un jardín no solo embellece el hogar, también mejora la calidad del aire, reduce el estrés y puede incluso tener beneficios terapéuticos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Anna, Ana Laura e Isabel.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
