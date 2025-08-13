Espectáculos Famosos La Casa de los Famosos México Taylor Swift Cazzu Natanael Cano

Conductores de Ventaneando arremeten contra Cazzu por su libro

La artista argentina causó revuelo no solo por su faceta como escritora,

FÁTIMA MARTÍNEZ

Cazzu visitó recientemente la Ciudad de México para presentar su libro Perreo. Una revolución, y aunque fue bien recibida por sus seguidores, no todos compartieron ese entusiasmo.

Durante su estancia, la artista argentina causó revuelo no solo por su faceta como escritora, sino también por las declaraciones que hizo en torno a su relación con Christian Nodal, especialmente sobre la manutención de su hija. Además, el evento de lanzamiento fue señalado por una presunta desorganización, lo que encendió aún más la polémica.

Christian Nodal pide disculpas a Cazzu y provoca polémica en adelanto de Adela Micha

Adela Micha adelanta detalles inéditos de la relación del cantante con Cazzu y Ángela Aguilar en entrevista exclusiva

Los conductores del programa Ventaneando criticaron abiertamente tanto el manejo del evento como la incursión de Cazzu en el mundo editorial. Pati Chapoy y su equipo reprocharon que se negara el acceso a la prensa de espectáculos, situación que, según ellos, demuestra una falta de respeto hacia los medios que han dado cobertura a la carrera de la cantante.

A pocos meses de presentarse en el Auditorio Nacional, Cazzu regresó a la Ciudad de México para convivir con sus fans y presentar su libro Perreo. Una revolución. Sin embargo, su evento no estuvo exento de controversia, pues la organización decidió no invitar a periodistas de espectáculos, lo que generó molestia en varios medios.


Los conductores de Ventaneando no tardaron en manifestar su inconformidad. Además de criticar la exclusión de la prensa especializada, cuestionaron la seriedad del proyecto editorial de la cantante argentina. Pati Chapoy y su equipo señalaron que la incursión de Cazzu en el mundo literario parecía más una estrategia de marketing que una verdadera propuesta artística.




“Tan fácil que hubiera sido invitar a la prensa normal porque, a ver, ¿por qué la gente querría comprar un libro de Cazzu? Perdón, con todo cariño y respeto, una literata”, dijo Linet Puente apoyada por Pati Chapoy: “Están peleados con el negocio porque al final de cuentas qué le interesa a una editorial: vender”.




Cazzu revela conflicto con Nodal durante su visita a México


A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, fue abordada por la prensa y cuestionada sobre su relación con Christian Nodal, especialmente en torno a los rumores sobre la pensión alimenticia de su hija, Inti.


Aunque evitó entrar en detalles, la cantante dejó entrever que existe un desacuerdo con el sonorense, al calificar como "injusta" la cantidad que actualmente aporta para la manutención de la pequeña. Sus declaraciones reavivaron la polémica en torno a la expareja, que ha estado en el centro del ojo público desde su separación.






“No tenemos la verdad un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo. Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”, dijo la cantante.





               
               


               

               
               

               
               
               
