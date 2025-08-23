Conductor de 18 años choca contra árbol en Gómez Palacio

Un joven de 18 años de edad perdió el control de su vehículo y se impactó contra un árbol en la colonia Filadelfia de la ciudad de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 2:40 de la madrugada de este sábado 23 de agosto del 2025 sobre la avenida Doctores, a la altura de la calle 16.

El vehículo siniestrado es un Volkswagen Passat, modelo 2015, color gris, el cual portaba láminas de identificación de una organización de empadronamiento de vehículos de procedencia extranjera.

El chofer de la unidad se identificó como Gael Nicoles de 18 años de edad.

Se informó que dicha persona se desplazaba sobre la avenida Doctores y al llegar a la intersección mencionada pedido el control del volante y se impactó contra un árbol ubicado frente a la finca marcada con el número 229.

Los vecinos del sector se percataron del accidente y de inmediato solicitaron la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

No se reportaron personas lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.

El vehículo siniestrado fue retirado del lugar con la ayuda de una grúa y depositados en un en un corralón de la ciudad para su resguardo.

Finalmente, el caso fue turnado ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.