Concluyen estudios en UPRA empleados de Ayuntamiento de Ramos Arizpe

En una ceremonia celebrada en el Museo del Desierto, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) entregó títulos profesionales a 170 nuevos egresados, entre los que destacaron 10 trabajadores del Gobierno Municipal, quienes concluyeron sus estudios gracias al programa de becas impulsado por la administración local.

Durante el evento, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino dirigió un mensaje a los graduados, reconociendo su esfuerzo y compromiso.

Hizo especial énfasis en el logro de los empleados municipales que, sin descuidar sus responsabilidades laborales, lograron culminar su formación profesional.

“Felicito a todos los jóvenes que hoy se gradúan, y especialmente a nuestros compañeros del gobierno municipal. Su ejemplo de superación es motivo de orgullo para nuestra administración y para toda la comunidad. Con su preparación, fortalecerán tanto el servicio público como el desarrollo de la industria y la iniciativa privada”, expresó el edil.

La ceremonia también sirvió para destacar la oferta académica de la UPRA, que incluye programas estratégicos como Ingeniería Robótica, Ingeniería en Metrología Industrial y la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, carreras importantes para la competitividad regional de Ramos Arizpe y su consolidación como motor industrial de Coahuila.