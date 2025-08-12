Concluyen cursos de verano en el municipio de San Pedro

El fin de semana concluyó el Curso de Verano 2025, organizado por la Dirección de la Unidad de Atención al Deporte del Municipio, en el que decenas de niñas, niños y jóvenes disfrutaron de diversas disciplinas durante las vacaciones.

Los participantes pudieron aprender y practicar volibol, basquetbol, tochito y boxeo, fomentando la convivencia, el trabajo en equipo y los hábitos saludables.

Este programa fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los diferentes departamentos del Ayuntamiento, instructores y academias locales.

La clausura se realizó con una muestra de las actividades realizadas y un mensaje de agradecimiento a los padres de familia y a las dependencias de la Presidencia Municipal por su respaldo.

Ubaldina Mata González, jefa de esta dependencia, mencionó que con este evento, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las y los jóvenes del municipio, promoviendo espacios de recreación, formación y sano esparcimiento.