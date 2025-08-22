Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

Concluye taller de tanatología en el DIF San Pedro

El DIF Municipal invita a los interesados a estar pendientes de la próxima edición de este taller

MARY VÁZQUEZ

Con el mensaje de que sanar también es parte de vivir, el DIF Municipal concluyó el cuarto taller de tanatología “El proceso del dolor”, un espacio que brindó a los 16 participantes herramientas para enfrentar la pérdida y reconstruirse emocionalmente.

La directora del organismo, Rocío Alejandra Sifuentes Wong, este programa forma parte de las acciones permanentes para fortalecer la salud mental de las familias sampetrinas.

La especialista del Centro de Atención Integral Familiar (CAIF), psicóloga; Alejandra López Montoya, guio el proceso a través de sesiones que abordaron temas esenciales como la aceptación, el perdón, la adaptación y el crecimiento personal después de una pérdida significativa.

“El duelo no tiene un rostro único ni un tiempo definido; cada persona lo vive a su manera. Por eso es necesario crear espacios seguros donde se pueda hablar del dolor con libertad y sin juicio”, expresó.



Mediante dinámicas de reflexión, diálogo y acompañamiento, los asistentes encontraron un espacio de escucha y comprensión que refuerza el compromiso del Gobierno Municipal con la salud emocional, la resiliencia y el amor propio.


El DIF Municipal invita a los interesados a estar pendientes de la próxima edición de este taller, que continuará ofreciendo un camino de acompañamiento y esperanza para quienes atraviesan un proceso de duelo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: DIF San Pedro

               


