Coahuila Seguridad Coahuila GOBIERNO DE COAHUILA AHMSA Saltillo

Congreso del Estado

Concluye etapa de diálogo de las consultas legislativas en el Congreso del Estado

Concluye etapa de diálogo de las consultas legislativas en el Congreso del Estado

Concluye etapa de diálogo de las consultas legislativas en el Congreso del Estado

ISABEL AMPUDIA

Este miércoles en Saltillo, diputadas y diputados locales concluyeron con la etapa consultiva y de diálogo correspondiente al proceso de “Consulta Legislativa”, ejercicio de participación ciudadana, que ha recorrido todas las regiones del estado recabando la opinión y el sentir de grupos en situación de vulnerabilidad en torno a diversas iniciativas.

En esta reunión con sede en la región sureste, estuvo presentes la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez; al igual que las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez, coordinadora de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia; Zulmma Verenice Guerrero Cázares; Magaly Hernández Aguirre; María del Mar Treviño Garza; Beatriz Eugenia Fraustro Dávila; Blanca Rubí Lamas; y Olivia Martínez Leyva; así como los diputados Sergio Zenón Velázquez Vázquez, Álvaro Moreira Valdés y José Alberto Hurtado Vera.

Por parte de la ciudadanía se contó con la participación de representantes de personas adultas mayores, comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y personas de la comunidad LGBT+.

Cabe destacar que durante el mes de junio y en lo que va de agosto, se desarrollaron las etapas Preconsultiva, Informativa, Deliberación Interna y de Diálogo, proceso permitió establecer un espacio abierto, respetuoso y transparente para el intercambio de ideas.

 En ese sentido, diputadas y diputados reiteraron la apertura del Congreso del Estado para realizar estas consultas que si bien concluye la etapa consultiva y de diálogo, la Consulta Legislativa continúa su proceso para la toma de decisiones con respecto a iniciativas de reforma en materia de derechos humanos e inclusión que fueron presentadas ante el Poder Legislativo.


Para esta “Consulta Legislativa” previamente se hizo una convocatoria pública en todo el estado, más información se encuentra disponible en la página: https://congresocoahuila.wixsite.com/consulta






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Congreso Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Concluye etapa de diálogo de las consultas legislativas en el Congreso del Estado


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407976

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx