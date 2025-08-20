Concluye etapa de diálogo de las consultas legislativas en el Congreso del Estado

Este miércoles en Saltillo, diputadas y diputados locales concluyeron con la etapa consultiva y de diálogo correspondiente al proceso de “Consulta Legislativa”, ejercicio de participación ciudadana, que ha recorrido todas las regiones del estado recabando la opinión y el sentir de grupos en situación de vulnerabilidad en torno a diversas iniciativas.

En esta reunión con sede en la región sureste, estuvo presentes la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez; al igual que las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez, coordinadora de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia; Zulmma Verenice Guerrero Cázares; Magaly Hernández Aguirre; María del Mar Treviño Garza; Beatriz Eugenia Fraustro Dávila; Blanca Rubí Lamas; y Olivia Martínez Leyva; así como los diputados Sergio Zenón Velázquez Vázquez, Álvaro Moreira Valdés y José Alberto Hurtado Vera.

Por parte de la ciudadanía se contó con la participación de representantes de personas adultas mayores, comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y personas de la comunidad LGBT+.

Cabe destacar que durante el mes de junio y en lo que va de agosto, se desarrollaron las etapas Preconsultiva, Informativa, Deliberación Interna y de Diálogo, proceso permitió establecer un espacio abierto, respetuoso y transparente para el intercambio de ideas.

En ese sentido, diputadas y diputados reiteraron la apertura del Congreso del Estado para realizar estas consultas que si bien concluye la etapa consultiva y de diálogo, la Consulta Legislativa continúa su proceso para la toma de decisiones con respecto a iniciativas de reforma en materia de derechos humanos e inclusión que fueron presentadas ante el Poder Legislativo.

Para esta “Consulta Legislativa” previamente se hizo una convocatoria pública en todo el estado, más información se encuentra disponible en la página: https://congresocoahuila.wixsite.com/consulta