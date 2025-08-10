Torreón Transporte público Agua Saludable UJED IMSS Paseo Morelos

Conagua

Conagua intensifica acciones contra el uso ilegal del agua en México

Conagua intensifica acciones contra el uso ilegal del agua en México

Conagua intensifica acciones contra el uso ilegal del agua en México

FABIOLA P. CANEDO

En un esfuerzo por garantizar el derecho humano al agua y proteger los cuerpos hídricos del país, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que ha reforzado sus acciones para combatir el uso ilegal del recurso hídrico y mejorar la gestión de concesiones y permisos de descarga. Estas medidas se enmarcan en los compromisos del Gobierno de México y en los objetivos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientados a una administración más eficaz, ordenada y sustentable del agua.

Como parte de los compromisos 4 y 9 del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, personal de todas las direcciones locales y organismos de cuenca de Conagua lleva a cabo revisiones administrativas de concesiones y permisos de descarga de aguas residuales. El propósito es verificar su validez y evitar afectaciones a acuíferos, ríos, lagos, lagunas, presas y canales, promoviendo así un manejo responsable de los recursos hídricos.

Además de estas revisiones, se analizan las denuncias ciudadanas recibidas a través del Portal de Denuncias de Aguas Nacionales (https://app.conagua.gob.mx/podan/), lo que permite iniciar procedimientos formales contra quienes infringen la ley.

Los resultados de estas acciones ya se han hecho visibles. El pasado 29 de julio, personal de la Gerencia de Inspección y Medición de Conagua clausuró una descarga industrial ganadera que operaba ilegalmente en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo. Esta intervención logró suspender el derrame de materia orgánica a un arroyo, evitando daños ambientales mayores.

Días después, el 31 de julio, en el estado de Zacatecas, se clausuró un pozo profundo que operaba sin autorización para la venta de agua en pipas en el centro de la capital. En ambos casos, se seguirán los procedimientos legales correspondientes para determinar su situación y frenar la afectación a los recursos hídricos, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.


Conagua reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad relacionada con el uso o contaminación del agua. Indicó que la participación comunitaria es clave para reforzar la protección del recurso y avanzar hacia un modelo de gestión más justo y sustentable.


La Comisión también reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades estatales, municipales y locales, así como con la sociedad civil, para asegurar un acceso legal, equitativo y sostenible al agua en todo el país.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Agua potable cuidado del agua Conagua

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Conagua intensifica acciones contra el uso ilegal del agua en México


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405387

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx