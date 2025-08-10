Conagua intensifica acciones contra el uso ilegal del agua en México

En un esfuerzo por garantizar el derecho humano al agua y proteger los cuerpos hídricos del país, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que ha reforzado sus acciones para combatir el uso ilegal del recurso hídrico y mejorar la gestión de concesiones y permisos de descarga. Estas medidas se enmarcan en los compromisos del Gobierno de México y en los objetivos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientados a una administración más eficaz, ordenada y sustentable del agua.

Como parte de los compromisos 4 y 9 del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, personal de todas las direcciones locales y organismos de cuenca de Conagua lleva a cabo revisiones administrativas de concesiones y permisos de descarga de aguas residuales. El propósito es verificar su validez y evitar afectaciones a acuíferos, ríos, lagos, lagunas, presas y canales, promoviendo así un manejo responsable de los recursos hídricos.

Además de estas revisiones, se analizan las denuncias ciudadanas recibidas a través del Portal de Denuncias de Aguas Nacionales (https://app.conagua.gob.mx/podan/), lo que permite iniciar procedimientos formales contra quienes infringen la ley.

Los resultados de estas acciones ya se han hecho visibles. El pasado 29 de julio, personal de la Gerencia de Inspección y Medición de Conagua clausuró una descarga industrial ganadera que operaba ilegalmente en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo. Esta intervención logró suspender el derrame de materia orgánica a un arroyo, evitando daños ambientales mayores.

Días después, el 31 de julio, en el estado de Zacatecas, s e clausuró un pozo profundo que operaba sin autorización para la venta de agua en pipas en el centro de la capital . En ambos casos, se seguirán los procedimientos legales correspondientes para determinar su situación y frenar la afectación a los recursos hídricos, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Conagua reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad relacionada con el uso o contaminación del agua. Indicó que la participación comunitaria es clave para reforzar la protección del recurso y avanzar hacia un modelo de gestión más justo y sustentable.

La Comisión también reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades estatales, municipales y locales, así como con la sociedad civil, para asegurar un acceso legal, equitativo y sostenible al agua en todo el país.