Con una inversión de 1.8 mdp, proyectan colocar 1,200 luminarias en Madero

En una primera etapa se proyecta adquirir 1,200 lámparas, cuya inversión se estima en 1.8 millones de pesos, lo que permitirá solventando las deficiencias que se tienen en el servicio de alumbrado público en el municipio de Francisco I. Madero.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Félix Ramírez Hernández, quien dijo que, la idea es ir cambiando paulatinamente las luminarias en área urbana y rural, pues reconoció que es otro servicio más demandados.

Sobre el costo el edil manifestó que cada luminaria ronda los 1,500, por lo que la inversión ronda los 1.8 millones de pesos, cuando hay aparatos de baja calidad que puede costar de 300 a 500, pero repitió que los aparatos que se adquirirán tienen garantía de 6 años, por lo que si deja de funcionar en ese lapso solo se cambia y no se tiene que comprar otras.

“Nosotros no vamos a comprometer a poner en riesgo las finanzas, no vamos a endeudar al municipio; al contrario, hemos estado estirando lo más que se pueda el presupuesto, para lograr las obras y creo que hasta ahorita lo hemos logrado, no hemos dejado nada empezado, todo lo terminamos”.