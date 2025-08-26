Nosotros Eventos columnas Sociales

Con ritmos del ayer

Cortesía

Cortesía

Con gran entusiasmo se celebró el sexto aniversario de un reconocido centro de entretenimiento de música retro en el sector centro de la ciudad, un espacio que a lo largo de los años se ha consolidado como punto de reunión para quienes disfrutan de las melodías clásicas y la sana convivencia.

Amigos y familiares de Mony Monroy se dieron cita para felicitarlo por tan grato acontecimiento, en el que también participaron clientes frecuentes que no quisieron perderse la oportunidad de ser parte de esta celebración. La velada estuvo llena de recuerdos, alegría y música que evocó épocas doradas, reafirmando el valor de mantener vivos estos espacios que enriquecen la vida cultural y social de la comunidad.

Cortesía

