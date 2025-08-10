Nosotros Eventos columnas Sociales

Con botas y sombrero

El Siglo de Torreón / Enrique Terrazas

El Siglo de Torreón / Enrique Terrazas

El Centro de Convenciones de Torreón continúa siendo el punto de encuentro favorito para diversas noches llenas de música y diversión que deleitan a amplios sectores de la sociedad local. Recientemente, los asistentes disfrutaron de una espectacular presentación del Grupo Firme, que reunió a fans de todas las edades para vivir una noche inolvidable.

Ahora, la expectativa crece para el próximo evento, el Laguna Country Fest, que se llevará a cabo el sábado 16 de agosto, de 2 de la tarde a 2 de la madrugada. Esta fiesta promete más música, ambiente y buenos momentos para todos los asistentes que buscan disfrutar del talento y la convivencia en un espacio cómodo y seguro.

Leer más de Nosotros

Síguenos en Google News

Escrito en:

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO Últimas noticias

+ Más leídas de Nosotros

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

El Siglo de Torreón / Enrique Terrazas

Clasificados

ID: 2405320

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx