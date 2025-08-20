Compromiso y amistad rotaria

Hace unos días, el Comité de Damas del Club Rotario de Torreón, A.C., celebró su tradicional "Té de la Gobernadora" en honor a la Sra. Lucy Aranda, esposa del Gobernador del Distrito 4110. Durante el encuentro se dieron a conocer los proyectos de servicio y las obras de beneficencia que el comité realizará en este ciclo rotario, destacando su compromiso con la comunidad. Posteriormente, las asistentes disfrutaron de una agradable tarde de compañerismo, intercambio de experiencias y amistad, fortaleciendo los lazos que unen al grupo en torno a la labor social.