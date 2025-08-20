Nosotros Eventos columnas Sociales

Compromiso y amistad rotaria

El Siglo de Torreón / Ramón Sotomayor

Hace unos días, el Comité de Damas del Club Rotario de Torreón, A.C., celebró su tradicional "Té de la Gobernadora" en honor a la Sra. Lucy Aranda, esposa del Gobernador del Distrito 4110. Durante el encuentro se dieron a conocer los proyectos de servicio y las obras de beneficencia que el comité realizará en este ciclo rotario, destacando su compromiso con la comunidad. Posteriormente, las asistentes disfrutaron de una agradable tarde de compañerismo, intercambio de experiencias y amistad, fortaleciendo los lazos que unen al grupo en torno a la labor social.

