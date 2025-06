Lagunera denuncia defectos en camioneta Mazda recién adquirida

Genoveva Quiñones Camarillo adquirió una camioneta Mazda CX-50 modelo 2025 en diciembre pasado, con un valor superior a los 800 mil pesos, sin embargo, la unidad, además de suciedad, presentó diversas deficiencias atribuibles presuntamente al ensamblaje, por lo que presentó una queja formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Según su testimonio, la unidad fue entregada el día 17 de enero en condiciones poco favorables, lo cual dificultó la inspección visual inmediata, ya que el vehículo presentaba suciedad exterior. Apenas tres días después, el 20 de enero, la ciudadana, de profesión abogada, comenzó a presentar inconformidades con la agencia ubicada en la colonia El Fresno. A partir de entonces, la camioneta fue ingresada en múltiples ocasiones al taller de servicio, en modalidad tanto exprés como de permanencia, sin que se lograra una solución definitiva a los problemas.

Genoveva Quiñones Camarillo (EL SIGLO DE TORREÓN / FERNANDO COMPEÁN)

Quiñones señaló que desde el primer día notó ciertos detalles anómalos, entre ellos el desprendimiento del plástico de las molduras interiores de las cuatro ventanas, ruidos y vibraciones en las rejillas del sistema de aire acondicionado, un olor desagradable persistente, rayaduras visibles en las salpicaderas, barras laterales y defectos en el ensamble del quemacocos, cuya tela muestra aberturas irregulares.

Ante la falta de respuesta efectiva por parte del personal de la agencia, recurrió a Profeco, donde abrió el expediente número 300767/2025. En primera instancia, la dependencia le sugirió continuar con el proceso de conciliación directa, mismo que fue infructuoso. Presentó una queja formal ante la agencia, solicitando que se respetaran sus derechos como consumidora, establecidos en el contrato firmado al momento de la compra.

Genoveva Quiñones Camarillo (EL SIGLO DE TORREÓN / FERNANDO COMPEÁN)

Dicho contrato estipula que, en caso de defectos -no limitados únicamente a fallas mecánicas sino también de ensamble-, el comprador tiene derecho a la sustitución del vehículo por otro en condiciones equivalentes, así como a la devolución del importe pagado más un 10% adicional, siempre y cuando se encuentre dentro del plazo de vigencia. Este plazo, según la consumidora, vence el próximo 17 de julio de 2025, sin que hasta ahora haya recibido una solución definitiva.

“ Ellos insisten en que son detalles estéticos, pero yo he consultado a personas con experiencia en ensamblaje automotriz, incluso ex trabajadores de Mazda, y me han confirmado que se trata de defectos de fabricación ”, afirmó Quiñones Camarillo. “Yo no soy experta en vehículos, pero sé reconocer cuando no estoy recibiendo el producto que pagué. Y lo que más me preocupa es mi seguridad”, añadió.

Camioneta Mazda adquirida en Torreón (EL SIGLO DE TORREÓN / FERNANDO COMPEÁN)

La situación se ha visto agravada por actos que ella califica como acoso por parte del personal de la agencia, quienes incluso habrían manifestado internamente que ya nadie deseaba atender su caso. Ante esta actitud, la consumidora solicitó que se levantara un acta y que se añadiera a su expediente la denuncia de acoso institucional.

Pese a haber cumplido puntualmente con los pagos del vehículo y seguir el procedimiento legal sugerido por Profeco, la respuesta por parte de la agencia ha sido, en sus palabras, “demasiado tardía”.

“He sido persistente, he acudido semana tras semana, he esperado con paciencia, pero se siente como si sólo quisieran ganar tiempo hasta que venza el contrato de garantía”, puntualizó.

Quiñones reiteró que no abandonará el procedimiento ante Profeco.

“Tengo derecho a que me respeten como consumidora y como persona. Yo no estoy pidiendo favores, sólo exijo lo que establece el contrato. No me siento segura en esa camioneta, y pienso seguir insistiendo hasta obtener una solución justa", expresó.