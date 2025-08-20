¿Cómo usar ChatGPT para aprender idiomas?

Además de abrirte paso hacia nuevas oportunidades profesionales, aprender un nuevo idioma puede ayudarte a aumentar tu confianza, mejorar tu atención, memoria y capacidad de razonamiento, así como permitirte vivir nuevas experiencias multiculturales.

Afortunadamente, existe una amplia gama de herramientas accesibles que puedes utilizar para adentrarte al aprendizaje de una nueva lengua desde la comodidad de tu celular.

Desde diversas aplicaciones hasta cursos gratis en la plataforma de YouTube están a tu disposición, así como también el popular recurso de Inteligencia Artificial ChatGPT. Aquí te decimos cómo aprovecharlo para aprender ese idioma que tanto sueñas dominar.

TAMBIÉN LEE Haz que ChatGPT te lea las cartas del tarot | Guía paso a paso

¿Cómo usar ChatGPT para aprender un nuevo idioma?

El primer paso es acceder a ChatGPT. Puedes hacerlo desde el sitio web o a través de la aplicación. Recuerda iniciar sesión para guardar todo tu proceso y sea más fácil darle indicaciones en base a tu aprendizaje previo. En caso de no contar con una cuenta, será necesario crear una, de lo contrario, tu proceso se eliminará por completo.

A continuación, comenzarás por indicarle a ChatGPT que elabore una lección introductoria para principiantes del idioma que sea de tu interés, por ejemplo:

"Realiza una lección introductoria de italiano para principiantes. Añade explicaciones, diversos ejercicios y evaluaciones para afianzar mi aprendizaje. Coloca referencias de libros útiles para complementar la lección."

Envía el mensaje a ChatGPT y comienza tu aprendizaje enseguida.

Recuerda utilizar ChatGPT como una herramienta complementaria para lograr un aprendizaje integral del idioma. Foto: Freepik

Al término de la lección el chat puede cuestionarte si deseas realizar más ejercicios para afianzar tus conocimientos o pasas a la siguiente lección, aquí te recomendamos repasar tantas veces como sea necesario para lograr dominar lección por lección.

Además, puedes solicitarle que elabore audios, haga una lista de palabras nativas, que realice ejercicios de diálogos que impliquen completar respuestas, practicar tu escritura o pronunciación y muchos más.

Si te queda alguna duda sobre alguna explicación, puedes solicitarle que vuelva a explicarte y añada más referencias para que sea de tu completo entendimiento.

TAMBIÉN LEE Cuidado con lo que le cuentas a ChatGPT: podría usarse en tu contra en un juicio

Advirtieron que las conversaciones mantenidas con ChatGPT podrían tener valor probatorio en procedimientos judiciales

Recomendaciones

Si bien, ChatGPT puede ser de gran ayuda para el aprendizaje de un idioma, la única manera de acreditar tu nivel es realizar algún examen de certificación, evaluación que solo proporcionan centros de idiomas, universidades y organizaciones especializadas en evaluación lingüística.

También debes tomar en cuenta que, aunque ChatGPT puede ser útil para la práctica conversacional, traducción y comprensión de textos, puede tener errores, por ello, es conveniente que lo tomes como una herramienta complementaria y lo combines con otros recursos para lograr un aprendizaje integral de idioma.

ChatGPT no reemplaza la necesidad de aprender de fuentes auténticas, sumergirse en la cultura del idioma e interactuar con hablantes nativos, ya que no captura por completo la riqueza cultural y sutilezas de una lengua.

Tips para aprender un nuevo idioma

Lee y escucha historias con diálogos breves y sencillos. Comienza con algo que sea fácil de comprender. De esta forma te expondrás a palabras comunes que se utilicen en lecciones básicas de aprendizaje de idiomas. Practica la pronunciación desde el inicio. Una técnica útil para lograrlo es el shadowing, la cual consiste en repetir una frase después de escucharla de un nativo. Puedes emplear la técnica al ver una serie o película en el idioma en el que deseas aprender. Lee libros que se asocien con tus hobbies o intereses, esto te aligerará el camino hacia tu dominio del idioma. Cuando hayas aprendido palabras necesarias para conversaciones básicas intenta charlar con personas que hablen dicho idioma. La inmersión es una de las maneras más eficientes de aprender una nueva lengua.

VER MÁS IA: Aliada en el aprendizaje de idiomas

Este software y el recurso humano pueden ser el combo perfecto para adentrarse a otras lenguas.