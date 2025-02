¿Cuáles son los jeans que usó Kendrick Lamar en el medio tiempo del Super Bowl LIX?

El medio tiempo del Super Bowl LIX acaparó las miradas no sólo por la expectativa del espectáculo, sino también por el look de Kendrick Lamar, el cual ha inundado las redes y se ha convertido en referencia de la moda masculina.

El rapero estadounidense volvió a poner el foco en un infalible de la moda que arrasó durante la década de los 70 y los 80, los jeans acampanados.

En manos de su estilista, Taylor McNeill, el ganador del Grammy portó un estilo de jeans bootcut que resaltó su silueta en un tono azul claro deslavado con el ruedo por el suelo, una elección fuera de lo común para una de las plataformas más vistas del espectáculo a nivel mundial pero que reforzaba su mensaje.

La pieza pertenece a la firma francesa de lujo Celine, la cual se puede encontrar como jean de surf acampanado en un lavado veraniego a un precio de mil 300 euros, es decir, 27 mil 631 pesos mexicanos.

Foto: (ESPECIAL)

Atuendo lleno de simbolismo

El primer rapero en encabezar el escenario de la NFL en solitario complementó su look con una varsity jacket azul de cuero personalizada por Martine Rose, con la leyenda de "Gloria" al frente.

Vogue refiere que la palabra plasmada en la prenda de ropa statement se vincula con el tema del mismo nombre que forma parte del álbum GNX lanzado a finales de 2024 y que representa la gloria del rap.

También llevó un collar con una letra colgante de "a" minúscula, como referencia a la letra del tema "Not Like Us" utilizado para acusar a Drake de pedofilia. En específico, donde el rapero entona: "Tryna stike a chord and it's probably A-minor".

Foto: EFE

¿Quién es Kendrick Lamar?

Kendrick Lamar Duckworth nació en Compton California rodeado de violencia callejera, situación que se convertiría en la principal influencia en sus letras.

Desde pequeño demostró su interés por la poesía, según informa VOGUE, logrando incursionar en la escena del rap a los 16 años gracias a la composición de un mix tape llamado Youngest Head Negro un Charge.

Su habilidad lírica no se encasilló en el género que ya lo había puesto bajo los reflectores desde el 2010, sino que también incursionó en el mundo del funk, jazz y soul en sus siguientes creaciones.

Para 2017, publicó su cuarto álbum de estudio, nombrado DAMN, trabajo que le valió cinco Grammys y el premio Pulitzer en la categoría de Música en 2018, convirtiéndose en el primer rapero en ganarlo.

A lo largo de su trayectoria musical ha colaborado con distintos artistas como RZA, Mac Miller, Machine Gun Kelly, Pharrel Williams, Beyoncé, Taylor Swift, SZA, The Weeknd, entre otros más.

Fue parte del espectáculo del medio tiempo del Supertazón en 2022 donde compartió escenario con Snoop Dog, 50 Cent, Eminem, Dr. Dre y Mary J. Bligue.

Su impacto en la industria musical ha sido tal que es considerado uno de los raperos más importantes de los últimos tiempos.