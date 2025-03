¿Cómo se escribe correctamente el apellido del presidente ucraniano?

Si has estado siguiendo la crisis entre Rusia y Ucrania, es posible que hayas notado que distintos medios de comunicación escriben de manera diferente el apellido del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Por ejemplo, CNN usa la versión Zelensky, mientras que Fox News y MSNBC optan por Zelenskyy, con doble "y". The New York Times y The Washington Post prefieren una sola "y", mientras que la agencia Associated Press mantiene la doble "y". Reuters, en cambio, emplea la forma Zelenskiy.

¿Por qué tanta variación? La razón principal es la transliteración del alfabeto cirílico al latino. En ucraniano, el apellido del presidente se escribe Зеленський, cuya transliteración más fiel es Zelenskyy, con doble "y". Sin embargo, no existe una única norma universal para adaptarlo a otros idiomas.

El propio Zelenskyy tiene su apellido escrito de esa manera en su pasaporte, y en mayo de 2019 su administración confirmó que esta es la forma preferida para transcribir su nombre al alfabeto latino. Aun así, en los primeros meses de su mandato, incluso su propia administración utilizó distintas variantes en documentos oficiales.

En español, es común la castellanización como Zelenski o la adaptación Zelensky, ambas aceptables según las normas lingüísticas. Sin embargo, la forma con doble "y" es la más fiel al original y la que el propio presidente utiliza en su cuenta de X, donde ha sido una herramienta clave en la comunicación durante la invasión rusa. Puedes seguirlo en @ZelenskyyUa.