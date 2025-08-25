¿Cómo responderá México a la declaración de culpabilidad de Ismael 'El Mayo' Zambada?

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que en su gobierno haya inquietud sobre las declaraciones de Ismael "El Mayo" Zambada, quien podría declararse culpable hoy en Estados Unidos.

El domingo se reportó que aceptará los delitos de crimen organizado en Estados Unidos. Sheinbaum señaló que si lo plantea la Fiscalía de este país, "Cualquier tema que tuviera que ver con México tiene que pasar por "pruebas" y la Fiscalía General de la República, hay un procedimiento".

A su vez, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi y el titular de la Agencia Antidrogas, Terrance Cole, junto a otras autoridades ofrecerán una rueda de prensa la tarde de este lunes para anunciar que el capo Ismael “El Mayo” Zambada se declara culpable de cargos federales.

Pese a que Zambada enfrenta 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas después de más de medio siglo dedicado a actividades criminales, el Ministerio Público optó por no pedir la pena capital para el acusado, que fue entregado a EUA el año pasado en una operación a la que siguen rodeando un mar de incógnitas.

El hombre que esquivó a la Justicia mexicana durante décadas y por cuya cabeza EUA llegó a ofrecer hasta 15 millones de dólares evitará así comparecer en juicio a cambio de entregar información sensible a las autoridades estadounidenses.

Fuentes del Departamento de Justicia de EUA que prefirieron guardar el anonimato explicaron a EFE que, probablemente, Zambada -aquejado de graves problemas de salud- podría pedir una o varias de estas cosas: no ser recluido en un penal de máxima seguridad, una reducción de condena o mayor acceso a su familia.

Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, estaría visitando México la siguiente semana para firmar el acuerdo en materia de seguridad que se tiene pendiente entre ambos países.