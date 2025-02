¿Cómo responder preguntas difíciles y preguntas trampa en una entrevista de trabajo?

Una buena preparación antes de una entrevista puede marcar la diferencia entre quedarse en el intento o asegurar una oportunidad laboral.

Las preguntas desafiantes en una entrevista no son al azar. Los reclutadores las diseñan para evaluar si un candidato encaja en la posición y la empresa. La sinceridad es clave, pero estar preparado para responderlas puede evitar momentos incómodos o respuestas que jueguen en tu contra.

Algunas preguntas difíciles y cómo podrías responderlas

1. ¿Cuáles son tus debilidades?

A nadie le gusta hablar de sus debilidades, pero negarlas no es la mejor opción. Lo recomendable es mencionar aquellas en las que estás trabajando para mejorar.

Ejemplo adecuado: "A veces me cuesta integrarme en equipos debido a mi timidez, pero he participado en dinámicas grupales para mejorar mis habilidades de comunicación y adaptación."

Respuesta a evitar: "No tengo ninguna debilidad. Soy demasiado puntual."

2. ¿Qué es lo que menos te gustaba de tu anterior empleo?

Evita críticas a tu jefe o empresa anterior. En su lugar, enfócate en aspectos que buscabas mejorar en tu carrera.

Ejemplo: "Buscaba nuevos retos que me permitieran alcanzar mayores metas en el futuro."

Respuesta inadecuada: "No tenía posibilidades de crecimiento porque no me llevaba bien con mi jefe."

3. ¿Por qué tienes un periodo sin empleo en tu historial laboral?

No te intimides con esta pregunta. Usa el tiempo sin empleo para destacar actividades productivas.

Ejemplo: "Mi anterior empresa hizo recortes y tuve que salir. Durante este tiempo realicé un curso de negociación y perfeccioné mi inglés."

Evita decir: "Me despidieron y no encontré otro trabajo hasta ahora."

4. ¿Por qué deberíamos contratarte?

Aprovecha esta pregunta para resaltar tu valor sin exagerar. Investiga la empresa y destaca cómo tus habilidades encajan con sus necesidades.

Ejemplo: "Soy una persona proactiva, con ganas de aprender y aportar más de lo que se me exige. Me esfuerzo por agregar valor en cada tarea."

No respondas simplemente: "Porque necesito un trabajo."

Cómo manejar preguntas inesperadas

Una buena preparación no solo mejora la confianza, sino que también permite manejar con seguridad preguntas inesperadas. Por ejemplo:

¿Por qué aplicaste a este trabajo? Resalta cómo tus habilidades se alinean con la empresa.

¿Dónde te ves en cinco años? Muestra ambición y crecimiento profesional.

¿Aceptarías un horario flexible? Sé honesto, pero enmarca tu respuesta de forma positiva.

Las preguntas trampa en una entrevista

Los reclutadores pueden hacer preguntas poco convencionales para evaluar tu creatividad y capacidad de reacción. Preguntas como:

¿Qué desayunaste hoy?

¿Qué harías si fueras el único sobreviviente de un accidente aéreo?

También pueden presentarte acertijos o dilemas. Aunque parezcan irrelevantes, están diseñadas para analizar tu razonamiento y personalidad.

Recuerda que hay temas como maternidad, religión o política que no deberían preguntarse en una entrevista. Si surgen, puedes decidir si responder o no.

¿Cómo responder las preguntas sobre Boeing?

Es habitual, e incluso se ha vuelto viral en varias ocasiones, que durante los procesos de selección, se hagan preguntas que parecen sacadas de contexto, como "¿Cuánto pesa un Boeing?" o "¿Cómo calcularías cuántas pelotas caben en un Boeing?".

Lo que realmente quieren evaluar no es si sabes la respuesta exacta, sino tu capacidad de pensamiento lógico, resolución de problemas y razonamiento estructurado.

1. ¿Cuánto pesa un Boeing?

Reconoce la incertidumbre : "No sé la cifra exacta, pero puedo hacer una estimación lógica".

: "No sé la cifra exacta, pero puedo hacer una estimación lógica". Haz una aproximación : "Sé que un avión comercial como un Boeing 747 pesa varias toneladas. Puedo descomponerlo en partes: la estructura metálica, motores, combustible, pasajeros y carga. Un 747 completamente cargado debe rondar las 300-400 toneladas".

: "Sé que un avión comercial como un Boeing 747 pesa varias toneladas. Puedo descomponerlo en partes: la estructura metálica, motores, combustible, pasajeros y carga. Un 747 completamente cargado debe rondar las 300-400 toneladas". Muestra cómo buscarías la respuesta: "Si fuera necesario, investigaría especificaciones de modelos específicos en fuentes confiables como el fabricante o regulaciones de aviación".

2. ¿Cómo calcularías cuántas pelotas caben en un Boeing?