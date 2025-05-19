Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su apoyo a la gobernadora morenista Marina del Pilar, quien la semana pasada anunció que le fue retirada la visa y en días recientes un reportaje estadounidense apuntaba a que era por vínculos con el narco.

Sheinbaum resaltó que los manifestantes protestaron con una carne asada, a lo que contestó "nuestro apoyo a Marina del Pilar, ella ha hecho muy buen trabajo al frente del gobierno de Baja California y no hay nada que tenga que ver con una investigación que conozca la Fiscalía General de la República".

Reiteró que la Fiscalía no tiene información e incluso sugirió que la gobernadora "es querida por la gente".

Los cientos de asistentes buscarán reunir firmas para una solicitud formal de revocación de mandato contra la gobernadora. El acto ciudadano inició la tarde del sábado y concluyó alrededor de las 22:00 horas, cuando previamente les habían apagado las luces del centro cívico para disipar las protestas.

Sheinbaum se limitó a repetir lo dicho por la gobernadora que le fue retirada la visa, mientras la embajada de Estados Unidos dice que es "información privada".

Apuntó que México es un país libre, "todos se pueden manifestar en contra de algo, aquí no hay represión".

¿Qué dijo la presidenta sobre la publicación de ProPublica?

Cuestionada sobre el reportaje, criticó al medio ProPublica y a su autor el periodista Tim Golden , quien previamente había señalado al expresidente López Obrador de recibir presunto dinero del narco para su campaña presidencial de 2006.

La presidenta manifestó que se debe dar conocimiento a la Fiscalía "si hay pruebas".

¿Cómo reaccionó Sheinbaum a la carne asada contra gobernadora Marina del Pilar?