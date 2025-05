¿Por qué EUA habría retirado la visa a gobernadora Marina del Pilar y quiénes más podrían ser sancionados?

El sábado, la gobernadora morenista Marina del Pilar anunció que le fue retirada la visa, al igual que a su esposo Carlos Torres. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en la mañanera que solicitó información a Estados Unidos, pero este país ya le habría dado a su gobierno detalles sobre otros posibles señalados.

El lunes, la gobernadora de Baja California confirmó que le fue retirada la visa y ofreció un mensaje a medios declarando

“Millones de personas saben lo que es enfrentar obstáculos sin haber cometido ninguna falta, a veces las decisiones que nos afectan no están en nuestras manos, hoy me toca a mi… pero eso no me define, porque no me define lo que tengo ni los permisos que me otorguen o me retiren, me definen mis valores, mis convicciones y el propósito que he abrazado desde que decidí dedicar mi vida al servicio público”.

Aseguró que se trata de “una decisión administrativa, no una acusación. No hay un delito, no hay una falta, no se ha comunicado la causa de esta medida y cualquiera que sea la razón estoy tranquila y con la conciencia tranquila de que todo se aclarara”.

Sostuvo que “se equivocan quienes la señalan sin pruebas, sin verdad y sin límites".

“Lo más incongruente son ellos quienes ya vendieron su integridad y su dignidad por dinero, por avaricia, por odio, no tienen calidad moral para señalar a nadie; sigo con la frente en alta, las manos limpias y el corazón en su lugar, con el pueblo”.

Marina del Pilar extendió su mensaje unos minutos y al terminar no ofreció una oportunidad a los medios para responder sus cuestionamientos, quienes le reclamaron haberlos llamado para negarse a aceptar preguntas, haciéndoles “perder el tiempo”.

En abril pasado, la periodista independiente Katarina Szulc, reveló que Estados Unidos está monitoreando a políticos mexicanos acusados de corrupción o vínculos con el narco , uno de los potenciales era la gobernadora de Baja California e incluso el monitoreo podría ser le principio para que “muchos” políticos mexicanos pierdan su visa una vez que se determine que podría ser percibido como estar afiliados al crimen organizado.

Se presume que el caso de Marina del Pilar estaría relacionado a la importación por estadounidenses de petróleo robado en México, acción que implicaría a políticos corruptos, bancos, empresas fantasma y otras compañías.

El periodista Mario Maldonado por su parte reportó también que sería el inicio de lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer contra gobernantes y funcionarios mexicanos investigados por corrupción y/o colusión con grupos criminales.

Fuentes del gobierno de México señalaron a Maldonado que el retiro de visas podría involucrar a otros funcionarios y políticos con vínculos con el crimen organizado.

Marina del Pilar tiene propiedades en Estados Unidos y su esposo Carlos Torres tiene una red de socios con los que comparte negocios y empresas. El exgobernador Jaime Bonilla estaría sirviendo como informante para el FBI contra la actual mandataria estatal luego de la ruptura de relaciones.

Otros de los posibles próximos señalados serían Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; y Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

Sinaloa no ha vuelto a conocer la paz desde que en julio de 2024, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán se reunió con el capo Ismael “El Mayo” Zambada y lo privó de la libertad para entregarlo a las autoridades en Estados Unidos.

Casi dos meses después, en septiembre se desató una guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa que ha dejado cientos de muertos, de desaparecidos y graves daños a la economía del estado.