Alonso Ancira

¿Cómo procederá la FGR contra Alonso Ancira?

EL SIGLO

El fiscal Gertz Manero fue cuestionado sobre si la Fiscalía ya solicitó a Estados Unidos la extradición o a la Interpol la emisión de una ficha roja contra el empresario señalado por la venta chatarra de Agronitrogenados, sin pagar lo adeudado en el acuerdo. 

Gertz Manero explicó que el empresario solicitó una consideración para suspender el proceso en su contra para realizar el pago de la reparación del daño, dividido en varios pagos. 

Si bien realizó los primeros, los siguientes no, por lo que el acuerdo con el empresario que ahora vive en Estados Unidos depende de Pemex, a lo que expresó que la Fiscalía considera que "ya no es válido" y se reiniciará el procedimiento. 

"Vamos a través de la instancia jurídica internacional en contra de esa persona donde quiera que esté y vamos en contra de esa persona, donde quiera que esté y vamos a hacer buscar las garantías.



"Eso no se puede quedar así", declaró. 




El fiscal manifestó que se reiniciará el procedimiento en razón de que no cumplió con las obligaciones de reparación del daño que había ofrecido.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Alonso Ancira Pemex AHMSA Altos Hornos Altos Hornos de México

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
