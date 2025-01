¿Cómo ha avanzado el caso de Imelda Tuñón contra Maribel Guardia?

En medio de la polémica legal, Imelda Tuñón acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para rendir su declaración y presentar pruebas psicológicas y toxicológicas. A su salida, habló con los medios y expresó su confianza en la imparcialidad de las autoridades.

“Vine a rendir mi declaración y a mostrar mis pruebas. Confío en que la autoridad haga lo pertinente y en su buen juicio. Presenté pruebas realizadas por una perito certificada y aprobada por la Fiscalía. También entregué mis toxicológicos, los cuales publicaré esta tarde”, declaró.

La disputa legal comenzó tras la denuncia interpuesta por Maribel Guardia, quien busca la protección de su nieto. Ante esto, Imelda aseguró que mantenerse positiva es su prioridad por el bienestar del menor.

“Emocionalmente quiero estar lo más positiva posible porque mi hijo está de por medio. No quiero que él sufra, él es el más afectado y ya quiero estar con él”, señaló.

Respecto al plazo de diez días que la autoridad estableció para determinar si es apta para la custodia, Tuñón explicó que aún no tiene certeza de cuándo se resolverá el caso.

“Es un tema complicado porque las autoridades pueden decidir extenderse o no, según lo que vayan evaluando. Aún no me han informado nada concreto”.

¿Cómo se enfrenta Imelda a la separación?

Desde que el menor quedó bajo el resguardo de Maribel Guardia por decisión de las autoridades, Imelda ha enfrentado una dura separación.

“Han sido días muy difíciles. Le pido a todas las mujeres que estén pasando por algo similar que nos unamos para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo. No se pueden arrebatar hijos a sus madres sin pruebas”, enfatizó.

A pesar del desgaste emocional, se mantiene firme en su deseo de reunirse con su hijo.

“Me siento cansada, pero optimista. Si no mantengo la esperanza, ¿cómo lo voy a recuperar?”.

Denuncia ante Derechos Humanos y revocación de medidas de protección

Imelda también informó que ha solicitado la revocación de las medidas de protección que le impiden ver a su hijo, argumentando que no se le puede separar de él sin pruebas contundentes.

“Lo único que busco es que me regresen a mi hijo. Nunca le impediría ver a su abuelita, porque él la ama, pero también tienen que entender que privarlo de verme le está causando un gran daño”, afirmó.

Asimismo, presentó una denuncia ante Derechos Humanos, buscando que su caso sea atendido de manera justa.

“Espero que se haga justicia y que pronto pueda estar con mi hijo”.

Por su parte, Maribel Guardia ha solicitado permiso para cumplir con sus compromisos laborales, incluyendo su participación en la obra Lagunilla, mi barrio, mientras el proceso legal continúa.